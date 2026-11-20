Carolina "Pampita" Ardohain protagonizó un sensual baile al ritmo de la música electrónica durante una gala nocturna realizada en el Hipódromo de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. Luciendo un vestido largo rojo con brillos y espalda descubierta, la modelo captó todas las miradas en un evento donde también asistió Benjamín Vicuña.

Cómo fue el baile de Pampita en el Hipódromo de Palermo

El video difundido tras la gala muestra a Pampita bailando primero de espaldas frente a la pista iluminada con luces azules y girando luego hacia la cámara con una sonrisa.

En las imágenes registradas durante la fiesta, Carolina Ardohain levanta un brazo en alto, acompaña la música electrónica con movimientos de cadera y saluda con complicidad a quien graba la escena.

Alrededor de Pampita, el salón del Hipódromo de Palermo reunía a invitados vestidos de etiqueta, con hombres de esmoquin, mujeres de vestido largo y mozos circulando entre reflectores en un clima de celebración.

Pampita bailó con un vestido rojo en el Hipódromo de Palermo y coincidió con Vicuña

Qué vestido rojo eligió Pampita para la gala nocturna

Para la celebración de etiqueta en Buenos Aires, Pampita lució un vestido largo rojo con destellos brillantes, escote profundo en V y espalda completamente descubierta.

El diseño elegido por Pampita incluía breteles finos, aberturas laterales y un tajo pronunciado en la falda que acompañaba cada desplazamiento sobre la pista.

Para completar el estilismo nocturno, Carolina Ardohain llevó el cabello lacio y suelto con iluminación rubia en las puntas, logrando un marcado contraste entre el rojo intenso de la prenda y las luces frías del salón.

El cruce de Pampita con Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en el evento

En la misma gala del Hipódromo de Palermo coincidieron Benjamín Vicuña y su pareja, Anita Espasandín, quienes se mostraron distendidos frente a las versiones recientes de crisis sentimental.

La presencia simultánea de Pampita y Benjamín Vicuña despertó atención entre los asistentes, ya que ambos mantienen un vínculo cercano por la crianza compartida de sus tres hijos: Bautista, Benicio y Beltrán.

Durante la velada, Benjamín Vicuña y Anita Espasandín compartieron la celebración en el predio porteño luego de que el actor chileno desmintiera públicamente los rumores de distanciamiento y confirmara que la relación atraviesa un buen momento.