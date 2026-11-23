Robertito Funes Ugarte les pidió a los espectadores de La Nación + que evitaran un puesto de comida después de que el vendedor le pidiera un momento para atenderlo. El periodista estaba al aire cuando descalificó al empleado e insistió en que el dueño debía enterarse de lo ocurrido. Ante las críticas por su reacción, sostuvo que el trabajador le había dicho algo más que no llegó a escucharse en la transmisión.

En el móvil se oye el pedido del vendedor cuando el conductor se acerca al puesto. “Dame un momento, por favor”, le dice el hombre. El periodista se dirige entonces a quienes lo acompañan en la recorrida y propone seguir de largo, aunque antes le dedica unas palabras al empleado. “Bueno, está bien, no le hagamos nada, pobre. La simpatía no la tiene, pobrecito, dejémoslo. Un bobo importante”.

Todavía frente a las cámaras, Robertito Funes Ugarte quiso saber el nombre del emprendimiento. “¿Cómo se llama?”, preguntó. Lo que hasta ahí había sido un reproche por el trato que decía haber recibido pasó a involucrar también al comercio. Primero les habló a los posibles clientes y después pidió varias veces que le hicieran llegar su queja al propietario.

“No vengan, porque este tipo es un antipático. Ya está, listo. Vamos. Vamos por acá. Hay que avisarle al dueño que no contrate gente como este, obviamente, avisarle al dueño que no contrate gente antipática como este porque no funciona, decírselo al dueño. Estamos en vivo con La Nación”, dijo durante la salida.

Las críticas por ese tramo del móvil tuvieron respuesta en las historias de Instagram de Robertito Funes Ugarte. Allí, el conductor sostuvo que a quienes habían visto el cruce por televisión les faltaba una parte del intercambio. “Para todos los forros/as que les conviene hablar sin saber, y no ven la película completa. Este muchacho fue despectivo desde el inicio”, escribió.

En ese descargo, el periodista atribuyó su enojo a una frase que, según su relato, le había dirigido el vendedor. También explicó por qué se había acercado al puesto con las cámaras del canal. “No se escuchó, pero me dijo: 'No me representás'. Puedo no caerte bien, pero esto es ser maleducado y xenófobo. Yo también estaba trabajando y promocionando el trabajo de todos los emprendedores como hago siempre en mi programa”.