MasterChef Celebrity lideró la noche del lunes 16 de noviembre y alcanzó picos de 13,5 y 13,6 puntos de rating durante su gala de última chance. A las 22:41, el programa conducido por Wanda Nara marcaba 13 puntos, frente a los 5,4 de Otro día perdido, que tenía a Nicolás Occhiato como invitado. La diferencia en ese momento fue de 7,6 puntos a favor de Telefe.

El rating de MasterChef Celebrity frente a Mario Pergolini

La entrevista de Mario Pergolini a Nicolás Occhiato ubicó a Otro día perdido en el segundo puesto del corte de las 22:41. Aunque el ciclo de El Trece superó los cinco puntos, MasterChef Celebrity reunió a esa hora más del doble de audiencia y sostuvo el primer lugar entre los programas informados.

Más atrás quedaron BTV y Bienvenidos a ganar, ambos con 1,7 puntos en la misma medición. La distancia con esas propuestas fue todavía mayor: el programa de cocina les sacó 11,3 puntos mientras los participantes intentaban resolver una nueva prueba para seguir en competencia.

Los registros de la noche mostraron también dos picos para MasterChef Celebrity: primero se informó una marca de 13,5 puntos y luego otra de 13,6. Esas cifras corresponden a sus momentos de mayor audiencia difundidos para el lunes; el dato de las 22:41 permite ver cómo estaba la competencia directa con el programa de Pergolini.

La emisión llegó después de la gala de beneficios del domingo, en la que Elizabeth “La Negra” Vernaci había ganado la medalla de oro, Mike Amigorena la de plata y Campi había recibido el delantal negro. Este lunes, la atención pasó a la última chance, instancia en la que otros participantes buscaban evitar la eliminación.

Cuánto reunió el react de MasterChef Celebrity

La actividad alrededor del programa también se extendió a Streams Telefe. El react encabezado por Yanina Latorre y Lizardo Ponce llegó a una marca informada de 174.000 en vivo durante la transmisión, mientras la gala se emitía por televisión.

Así, la noche dejó dos cifras destacadas para MasterChef Celebrity: el pico televisivo de 13,6 puntos y el registro en vivo de su transmisión digital. En la pantalla abierta, la comparación de las 22:41 mostró con claridad la ventaja del ciclo de Wanda Nara sobre Otro día perdido con Nicolás Occhiato.