Marta Fort se salvó de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity este lunes 16 de noviembre y consiguió el único lugar disponible en el balcón. La decisión llegó después de un mano a mano con Rocío Robles, que también había presentado uno de los mejores platos de la noche. El jurado eligió a la hija de Ricardo Fort por un margen mínimo, por lo que Robles deberá cocinar para seguir en el programa.

La última chance combinó cocina y ejercicio. Los participantes podían elegir una preparación dulce o salada, pero debían incluir yogur y detenerse durante la prueba para cumplir las actividades físicas dirigidas por Sol Pérez. Esa dinámica complicó el manejo del tiempo justo cuando cada uno intentaba terminar su plato.

Los platos de Marta Fort y Rocío Robles

Marta Fort apostó por un salmón apanado con costra de pistacho, acompañado de coliflor, hongos salteados y yogur con eneldo. Maru Botana destacó uno de los puntos centrales de la preparación: “La croute está espectacular”. Dolli Irigoyen fue más lejos y encontró una semejanza con una receta propia: “Hay un plato emblemático en mis restaurantes que es el lenguado con croute de berenjenas. Esto es una cosa parecida y es un excelente plato”.

La comparación sorprendió a Marta, que le respondió a la chef: “Es la primera vez que hago esto y me alegro que haya salido parecido a tu versión”. Del otro lado de la definición, Rocío Robles eligió el camino dulce: presentó una torta vasca con crema de menta y salsa de frutilla. “Ya había hecho torta vasca pero no con yogurt”, explicó antes de escuchar la devolución.

El plato de Robles también recibió elogios. “Te felicito, te la jugaste. Te salió, se cocinó, tiene un sabor sutil y quedó bárbaro todo, te arriesgaste un montón y te felicito”, le dijo Maru Botana. Damián Betular hizo una salvedad sobre el nombre de la preparación: “Vasca no es”, aunque valoró el resultado y señaló que le habría agregado más salsa de frutilla.

Por qué Marta Fort subió al balcón

Con ambas participantes frente al jurado, Damián Betular explicó la dificultad de la elección: “Fueron dos caminos distintos. Uno hacia lo salado y otro hacia lo dulce. Uno hacia la innovación y otro hacia el de los sabores bien ejecutados. Hay un solo lugar en el balcón”.

El anuncio terminó por favorecer al salmón de Marta Fort. “La cocinera que por muy poco logró salvarse de la gala de eliminación y subir al balcón es Marta”, comunicó Betular. Rocío Robles quedó en riesgo pese a la buena devolución de su torta.

Robles deberá afrontar la eliminación junto a Campi, Pablo Migliore, Pablo Giralt, Julieta Poggio, Karina Mazzocco, Josefina “China” Ansa, Hernán “Mala Fama” Coronel y Edith Hermida. Para Marta, en cambio, la decisión cerró una última chance que se resolvió entre dos platos elogiados.