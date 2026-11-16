Wanda Nara preguntó si había diferencias entre los participantes de MasterChef Celebrity y terminó escuchando cómo se preparaban algunas intervenciones fuera de cámara. Durante la grabación, Lizy Tagliani contó que Edith Hermida suele mandarles indicaciones a sus compañeras y la acusó en broma de usar esa ayuda para armar su personaje.

Antes de hablar de los mensajes del grupo, la humorista le contó a Wanda que había intentado darle una mano a su compañera. Recordó la respuesta que recibió cuando le ofreció ayuda y cómo Edith le aseguró que podía manejarse por su cuenta. “Me dijo: ‘No te preocupes por mí, chiquita’. Me dijo: ‘Yo puedo, me arreglo sola’”, relató.

Lizy Tagliani respondió a la pregunta de Wanda como si hubiera dos bandos entre las participantes. A uno lo llamó “Las divinas” y al otro, “Las conchudith”. El segundo nombre jugaba con el de su compañera y le dio pie para contar qué les pide a las demás por chat.

Edith Hermida, conductora de Bendita, ya había jugado en el certamen con personajes como MasterChiru y MasterChef Edithado. Según contó la humorista, les manda mensajes a sus compañeras para coordinar algunas intervenciones y proponer qué puede hacer o decir cada una durante la grabación. “Vos hacés esto, vos decime esto”, ejemplificó.

La humorista presentó esas indicaciones como si sus compañeras tuvieran un papel asignado en cada intervención. Cuando contó quién proponía las situaciones y quiénes le seguían el juego en el estudio, aprovechó para hacerle un reproche en broma. “Ella sola, chicos, nos está usando para armar su carrera”, lanzó entre risas.

La posibilidad de ganar el certamen también entró en el chiste. Lizy Tagliani contó que su compañera había hablado de compartir el dinero del premio si se consagraba ganadora. La promesa, según su relato, incluía a las que la ayudan con sus intervenciones. “Dice que después gana y nos reparte la plata”, agregó.

Wanda Nara retomó el detalle de los mensajes después de escuchar el supuesto arreglo por el premio. El relato sobre cómo Edith Hermida coordinaba esas intervenciones con sus compañeras le dio pie a bromear sobre la impresión que le habían causado las escenas en el estudio. “Pensé que era fluido, natural”, respondió.