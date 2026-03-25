El juicio contra Santiago Martínez tuvo un desenlace contundente este miércoles, cuando la Justicia lo condenó a 15 años de prisión por intento de femicidio y privación ilegítima de la libertad contra Emily Ceco. La resolución puso fin a un proceso cargado de tensión que había comenzado el 13 de marzo.

Durante el debate oral, Emily Ceco brindó un testimonio estremecedor que se extendió por más de cuatro horas. Allí relató con crudeza los episodios de violencia sufridos y describió la actitud de Santiago Martínez en la sala: “Se estrujaba las manos y se pegaba trompadas”, recordó.

Pese a la condena, el miedo no desapareció. “Intentó matarme cuando yo le di todo de mí, no sé qué puede llegar a hacer conmigo después de 15 años en prisión”, expresó con angustia Emily Ceco, dejando en evidencia el impacto emocional que aún atraviesa.

La relación entre ambos comenzó en el reality Love is Blind, donde vivieron un romance que rápidamente pasó a la convivencia. Sin embargo, en poco tiempo aparecieron los primeros indicios de violencia, que escalaron de lo verbal a lo físico.

El episodio más grave ocurrió en febrero de 2025, cuando Santiago Martínez intentó estrangular a Emily Ceco en su casa de General Rodríguez. Tras ese ataque, la joven logró escapar y refugiarse con su familia, quienes la impulsaron a realizar la denuncia.

El caso también tuvo repercusiones mediáticas. En el programa televisivo, María Fernanda Callejón se quebró al escuchar el relato de la víctima: “Me interpela mucho tu caso”, dijo entre lágrimas. Además, Federico Seeber destacó la importancia de visibilizar este tipo de situaciones.

Tras conocerse la sentencia, Emily Ceco habló públicamente y no pudo contener la emoción: “No lo puedo creer. Siento que ya terminó. Por fin voy a tener paz”. También remarcó que el fallo representa justicia no solo para ella, sino para otras mujeres que denunciaron situaciones similares.

Finalmente, dejó un mensaje contundente para quienes atraviesan violencia de género: “Que no tengan miedo de enfrentarse a la justicia”. La condena a Santiago Martínez no solo cierra una etapa, sino que también busca sentar un precedente en la lucha contra la violencia.