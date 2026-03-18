Emily Ceco volvió a quedar en el centro de la escena tras brindar un estremecedor testimonio en medio del juicio contra su expareja, Santiago Martínez, donde expuso situaciones de extrema tensión que vivió durante la audiencia judicial.

La exparticipante de Love is Blind habló este miércoles en La mañana con Moria y describió una actitud inquietante de Santiago Martínez mientras ella declaraba. “Mientras yo declaraba, me contaron que él se estrujaba las manos, se pegaba trompadas”, reveló.

En ese mismo sentido, Emily Ceco fue contundente al expresar el miedo que sintió incluso en ese contexto. “Me hace pensar que incluso en ese momento él se hubiera levantado a pegarme delante de los jueces”, afirmó con preocupación.

Durante la entrevista, Federico Seeber le hizo una pregunta directa: “¿Vos creés que si hubiera podido te habría pegado ahí adelante de los jueces?”. Sin dudar, Emily Ceco respondió: “Juro que sí”, dejando en evidencia el nivel de temor que le generaba su ex.

La joven también explicó que no pudo atravesar la audiencia completa debido a su estado emocional. “Las emociones no las podía controlar, por eso no pude estar en esa audiencia. Terminé siendo asistida por la ambulancia”, contó.

En ese momento, Emily Ceco detalló el fuerte cuadro físico que sufrió: “Casi me desmayo, me bajó muchísimo la presión. Tuve muchísimos vómitos, casi no llego al baño”, relató sobre el dramático episodio que atravesó.

Además, cuestionó duramente la versión que dio Santiago Martínez ante la Justicia. “Por lo poco que escuché, lo escuché mintiendo muchísimo. Dijo que la ‘loca’ de la pareja era yo, que yo le pegaba”, explicó, y agregó: “Yo mido 1.60 y peso 48 kilos, él mide 1.90 y pesa 90 kilos”.

Por último, Emily Ceco también apuntó contra la familia de su ex, tras una intervención de Fernanda Callejón y una consulta de Gustavo Méndez. “La familia de él es una mier... Es igual que él. Mientras yo estaba declarando, la madre se reía”, lanzó entre lágrimas, cerrando con un testimonio cargado de dolor.