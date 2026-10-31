La continuidad de Damián Betular en MasterChef Celebrity generó incertidumbre entre los seguidores del ciclo de Telefe luego de conocerse que el pastelero se alejaría temporalmente de las grabaciones. Frente a las especulaciones, el propio protagonista rompió el silencio y dio detalles de una decisión que ya estaba organizada desde hace tiempo. Además, confirmó cuándo volverá al programa.

La primicia había sido compartida por Natalie Weber durante una emisión de Intrusos, el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por América TV. Según trascendió, el jurado tenía previsto ausentarse durante el verano para cumplir con un importante compromiso artístico. La noticia abrió el interrogante sobre cómo quedaría conformado el equipo de evaluadores durante ese período.

Consultado por un cronista del programa, Betular se encargó de despejar cualquier sospecha sobre los motivos de su partida y aseguró que no existieron problemas con la producción. “Sí, ya lo teníamos arreglado porque yo tenía que hacer la gira previa de Hairspray en noviembre en Rosario, que cae fin de semana y algún día más, pero ya enero… ya se sabía de esto y está todo arreglado”, explicó.

El compromiso que modificará su calendario es Hairspray, el espectáculo musical del que forma parte y que tendrá funciones durante la temporada de verano en Mar del Plata. Antes de instalarse en la ciudad balnearia, el artista deberá completar una serie de presentaciones en diferentes localidades del país durante noviembre. Por eso, enero será el mes en el que no podrá participar de las grabaciones del certamen gastronómico.

Sin embargo, la noticia que seguramente llevará tranquilidad a los fanáticos es que Damián Betular regresará a MasterChef Celebrity en febrero. Su salida no representa una renuncia ni una ruptura contractual, sino una pausa previamente acordada para poder cumplir con sus obligaciones teatrales. De esta manera, el pastelero tiene asegurada su vuelta al jurado una vez finalizada esa etapa laboral.

La otra pregunta que todavía no tiene respuesta es quién ocupará su silla durante enero. Al respecto, el chef mencionó a Dolli Irigoyen, quien actualmente participa como reemplazo de Germán Martitegui durante algunas jornadas. “Dolli Irigoyen está viniendo ahora porque está reemplazando por unos días a Germán, nos estamos viendo seguido. Pero no lo sé aún. No nos han avisado y no está nada confirmado”, reconoció.

Damián Betular se aleja de MasterChef Celebrity

Además, el integrante del jurado se mostró entusiasmado con la posibilidad de que se incorporen nuevas figuras al programa y hasta propuso un nombre conocido por los seguidores del reality. “Me gustaría que venga Donato De Santis en algún momento… que venga alguien nuevo también está buenísimo”, manifestó, dejando abierta la puerta a posibles cambios en la conformación del equipo.

Mientras tanto, Betular continúa con sus tareas habituales en el certamen y destacó el desempeño de participantes como Edith Hermida y Karina Mazzocco. Así, aunque MasterChef Celebrity deberá reorganizar su jurado durante el verano, su ausencia ya tiene fecha de inicio y finalización: enero será el mes de su despedida momentánea y febrero marcará su esperado regreso a las cocinas de Telefe.