Kiss Me, una banda tributo dedicada a recrear la música y la estética de KISS, se presentará el jueves 5 de noviembre desde las 21 en el Casino Magic de Neuquén. El espectáculo propone un recorrido por el universo de una de las agrupaciones más emblemáticas de la historia del hard rock.

La propuesta combina interpretaciones musicales con una puesta audiovisual que busca reproducir la experiencia de los conciertos de KISS. Para eso, sus integrantes utilizan maquillaje, vestuarios e instrumentos inspirados en los originales.

El show apunta tanto a los seguidores históricos de la banda estadounidense como a quienes quieran acercarse a sus canciones y a una estética que marcó varias generaciones del rock.

Cómo será el homenaje a KISS

Uno de los principales atractivos del espectáculo es su puesta en escena. La caracterización de los músicos busca reproducir los elementos visuales que convirtieron a KISS en una de las bandas más reconocibles de la música internacional.

El maquillaje, los trajes y los instrumentos forman parte de una producción que intenta recrear algo más que un recital convencional: una experiencia inspirada en los grandes shows del grupo estadounidense.

La propuesta también pone el foco en el parecido vocal con los integrantes de KISS y en la interpretación de sus canciones más reconocidas.

Kiss Me nació en 2023 y participó en la Comic-Con

Kiss Me comenzó su recorrido en 2023 y, según la información difundida por el propio grupo, durante sus primeros años participó en distintos eventos y se presentó en teatros.

Entre sus antecedentes, la banda destaca su participación en la Comic-Con, uno de los encuentros vinculados con la cultura popular, el entretenimiento y el universo del cómic.

El proyecto también menciona un reconocimiento atribuido a Paul Di’Anno, histórico exvocalista de Iron Maiden. La declaración original y su contexto deben verificarse antes de presentar esa valoración como un reconocimiento comprobado.

KISS, una banda que convirtió sus conciertos en un espectáculo

Fundada en Nueva York en 1973, KISS construyó una identidad que trascendió la música. El grupo combinó hard rock con maquillaje, vestuarios extravagantes, personajes escénicos y una puesta en escena que incorporó efectos visuales y recursos teatrales.

La formación clásica estuvo integrada por Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley y Peter Criss. Canciones como Rock and Roll All Nite, Detroit Rock City e I Was Made for Lovin' You se convirtieron en parte de su legado musical.

Esa combinación de música e identidad visual explica por qué KISS continúa siendo una referencia para las bandas tributo y los espectáculos de homenaje.