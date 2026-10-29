Damián Betular abandona MasterChef Celebrity: los motivos de su salida y quién ocupará su lugar

El verano podría modificar por unas semanas la mesa del jurado de MasterChef Celebrity. Damián Betular tendría un compromiso teatral que lo alejaría de las grabaciones y obligaría a buscar una suplencia. La información fue difundida por Natalie Weber en Intrusos y plantea una ausencia temporal, con regreso previsto, mientras todavía no hay un nombre confirmado para ocupar esa silla.

El motivo sería la temporada teatral de Hairspray en Mar del Plata. Weber vinculó ese compromiso con el movimiento dentro del programa: “Se va a hacer temporada de teatro con Hairspray a Mar del Plata y ya empezó la búsqueda de quiénes podrían ser sus reemplazantes”. Así, el cambio en el jurado respondería a una actividad profesional fuera de Telefe.

El calendario que describió Weber ubica la pausa de Damián Betular después del receso por las fiestas: “En las fiestas se toman un receso, ahí él se iría, se va todo enero y vuelve en febrero”. De cumplirse ese esquema, las grabaciones de 2027 comenzarían con una integración diferente del jurado. Su relato se refiere a las grabaciones, sin precisar qué galas se emitirían con una eventual suplencia en la mesa de evaluación.

Entre los nombres que circulan aparece Donato de Santis, cuya salida ya había modificado la integración del jurado. Un regreso permitiría recuperar a una figura conocida del certamen, pero esa alternativa también presenta una dificultad: el cocinero había decidido tomarse un descanso del formato. Por ahora, su nombre funciona como una posibilidad y no como un retorno anunciado.

La otra candidata es Dolli Irigoyen, señalada como la primera opción para ocupar ese lugar. En su caso, el escollo estaría en las jornadas de grabación: las horas de trabajo podrían llevarla a rechazar la propuesta. Su disponibilidad es, de acuerdo con la versión difundida, uno de los puntos que condicionan la posibilidad de sumarla para reemplazar al pastelero.

Las alternativas muestran que el reemplazo tendría que resolverse tanto por el nombre como por la disponibilidad para grabar. Mientras Damián Betular repartiría su verano entre el programa y el teatro, cualquiera de los candidatos debería aceptar el ritmo que acompaña ese lugar. Allí está el punto todavía abierto: conseguir a alguien que pueda asumir esa tarea durante el período previsto.