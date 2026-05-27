La historia entre Danelik y Brian Sarmiento sigue creciendo incluso a la distancia. Mientras el exfutbolista continúa aislado dentro de Gran Hermano 2026, la influencer volvió a hablar públicamente sobre el vínculo sentimental que los une y sorprendió con una confesión muy íntima sobre el primer encuentro que compartieron.

En una charla en un ciclo de streaming, la tucumana dejó en claro que sus sentimientos hacia Brian Sarmiento son profundos y que piensa esperar su salida del reality para continuar apostando al romance. Además, aseguró que mantienen un acuerdo de exclusividad y que ninguno de los dos está con otras personas.

Sin filtros, Danelik recordó cómo fue la primera vez que estuvieron juntos durante el aislamiento previo al ingreso de los participantes a Gran Hermano 2026. “Fue mejor de lo que esperaba”, confesó, antes de revelar que todo comenzó con una charla romántica y terminó en un momento de mucha conexión entre ambos.

“Comenzamos hablando cosas tiernas, de amor y lo que queríamos juntos. Me empezó a sacar la ropa y nos empezamos a dar besos. Y pasó. Lo extraño un montón”, relató la cantante, dejando en evidencia el fuerte vínculo emocional que construyó con el exjugador dentro y fuera de la casa.

El romance entre Danelik y Brian Sarmiento también generó repercusión en redes sociales y comentarios polémicos. Días antes de volver al reality, el deportista enfrentó las críticas que recibió por estar en pareja con una mujer trans y respondió con un contundente mensaje sobre el amor y el respeto.

“Cuando hay amor, a las otras personas les molesta. Mis sentimientos son genuinos”, expresó Brian Sarmiento en una entrevista, dejando clara su postura frente a quienes cuestionaron la relación. Sus palabras rápidamente se viralizaron y recibieron apoyo de muchos seguidores.

Por otro lado, Danelik también atraviesa un importante momento personal tras su salida de Gran Hermano 2026. Aunque fue una de las participantes más comentadas del programa, terminó quedando eliminada luego de varias discusiones y cruces que afectaron su imagen frente al público.

Actualmente, la artista apuesta de lleno a su carrera musical y decidió quedarse viviendo en Buenos Aires para perseguir su sueño. En distintas entrevistas contó que mantiene un fuerte vínculo con su familia y con su Tucumán natal, lugar al que intenta regresar cada vez que tiene tiempo libre para reencontrarse con sus raíces.