La salida de Danelik dejó una de las noches más tensas de Gran Hermano. La participante perdió el mano a mano final con Eduardo y su eliminación partió la casa entre quienes celebraron el resultado y quienes sintieron el golpe como una injusticia.

La placa había llegado cargada de tensión porque también estaban nominados Tamara, Cinzia, Zunino y Luana. A medida que Santiago del Moro fue anunciando quiénes seguían en competencia, el clima se volvió cada vez más pesado, hasta que la definición quedó entre Eduardo y Danelik. El repechaje, además, dejaba abierta una segunda lectura para cada despedida.

El resultado terminó siendo ajustado: Danelik recibió el 54,4 por ciento de los votos del público, mientras que Eduardo obtuvo el 45,6. Cuando se confirmó que debía abandonar el reality, la reacción no fue pareja. Luana saltó y gritó por la salida de su rival, mientras del otro lado todo era angustia y silencio entre quienes esperaban otra resolución.

Cinzia fue la más afectada por la eliminación. Se quedó cerca de Danelik, lloró desconsolada y repitió una frase que resumió su bronca: “No es justo”. Después, todavía atravesada por el resultado, soltó: “Qué rabia que tengo”, sin poder disimular el enojo por la decisión del público.

Mientras Emanuel se acercaba a Eduardo para felicitarlo y abrazarlo, el grupo de Danelik intentaba procesar la despedida. Cinzia, con la mirada puesta en el repechaje, la alentó con una súplica breve y directa: “Vuelve ya”. Ese pedido dejó claro que su salida no fue leída como un final definitivo por sus aliados.

Antes de irse, la participante trans eligió dejarle un mensaje a quienes la habían acompañado durante su paso por el programa. “Brillen por mí”, les pidió, en una despedida que mezcló agradecimiento, tristeza y una última señal de pertenencia hacia su grupo dentro de la casa.

El cierre, sin embargo, tuvo un tono mucho más filoso cuando Danelik se dirigió al sector opositor. “Prefiero irme con mi dignidad que ser tan mierda como ustedes”, lanzó antes de cruzar la puerta. Su eliminación no solo abrió la previa del repechaje, también dejó una convivencia cargada de cuentas pendientes y una casa obligada a reacomodarse sin una de sus voces más combativas.