El debate de Gran Hermano sumó un nuevo escándalo luego del fuerte cruce entre Eliana Guercio y Lola Tomaszeuski, una de las participantes más polémicas de esta edición de Gran Hermano: Generación Dorada. La discusión se dio en pleno programa conducido por Santiago del Moro y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Todo comenzó cuando la producción analizó la expulsión de Lola Tomaszeuski, sancionada por brindar información del exterior dentro de la casa. La influencer intentó defenderse y aseguró que varios panelistas tenían algo personal contra ella y su grupo. En ese contexto, apuntó indirectamente contra parte del panel y cuestionó el trato desigual dentro del reality.

Eliana Guercio fue una de las primeras en responderle y no tuvo filtro al opinar sobre el juego de la ex participante. “Lo de Zunino fue obsceno”, lanzó la panelista, haciendo referencia a comentarios que Lola habría realizado sobre estrategias y percepciones externas vinculadas a otro jugador. La tiktoker intentó justificarse diciendo que simplemente compartía una lectura del juego y no información concreta.

Sin embargo, el clima se volvió aún más caliente cuando Eliana Guercio atacó directamente el perfil de juego de Lola Tomaszeuski. “Eras una planta”, disparó sin vueltas. Además, minimizó su permanencia en el reality y sostuvo que la participante “gastó todos los cartuchos” desde el inicio por acercarse sentimentalmente a Manu dentro de la casa.

Lejos de quedarse callada, Lola Tomaszeuski redobló la apuesta y acusó al panel de tener favoritismos marcados dentro de Gran Hermano. “Charlotte hace eso y la aman. Mi grupo hace algo parecido y nos matan”, expresó con bronca. La influencer también aseguró sentirse cansada de las críticas constantes que recibía cada vez que jugaba o tomaba decisiones dentro del programa.

En medio de la discusión, Santiago del Moro intentó poner paños fríos y le preguntó directamente a Lola quiénes creía que la odiaban. La joven respondió apuntando nuevamente hacia los panelistas y remarcó que sentía un trato injusto desde hacía semanas. La situación terminó generando una fuerte tensión en el estudio.

Tensa pelea entre Lola y Eliana

El momento más picante llegó cuando Lola Tomaszeuski recordó que había reingresado al reality gracias al voto del público. “La gente me eligió y estoy orgullosa de eso”, afirmó. Fue entonces cuando Eliana Guercio la cruzó con ironía y le bajó el precio a esa situación. “A vos, entre otros”, comentó con sarcasmo, generando la reacción inmediata de la ex jugadora.

Finalmente, la esposa de Sergio Romero lanzó la frase más fuerte de toda la discusión: “No sos tan importante para que yo te odie”. La respuesta dejó atónitos a todos en el estudio, aunque Lola Tomaszeuski no se achicó y cerró el intercambio con una frase filosa: “Entonces dejá de hablar de mí, mi vida”. El enfrentamiento ya es uno de los más explosivos de esta temporada de Gran Hermano.