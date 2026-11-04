La muerte de Daniel Bifulco, a los 56 años, generó una fuerte conmoción en el ambiente artístico argentino. El humorista, recordado por haber integrado el popular trío Los Jaimitos de VideoMatch, recibió numerosas muestras de cariño de colegas y amigos que eligieron las redes sociales para despedirlo y recordar los momentos compartidos a lo largo de su carrera.

Uno de los primeros en expresar su dolor fue Flavio Gastaldi, conocido popularmente como Hijitus. El artista publicó una fotografía junto a Bifulco y le dedicó unas sentidas palabras: “QEPD querido amigo. Muchas tristezas en este día”. Además, profundizó su despedida con otro mensaje: “Hoy un día muy triste. Se fue mi querido amigo y compañero Dany Bifulco”.

Otro de los que no quiso dejar pasar la oportunidad de homenajearlo fue Alfredo Silva, quien tenía una estrecha relación con el humorista. A través de su cuenta de Instagram, compartió una imagen en la que aparecían juntos y escribió: “Que en paz descanses mi gran amigo Jaimito, Daniel Bifulco, que Dios te tenga en la gloria eterna”. Su publicación reflejó el vínculo que los unía.

Por su parte, Torry Palenzuela también le dedicó un mensaje cargado de afecto. El humorista eligió compartir distintas fotografías junto a su amigo y colega, acompañadas por una frase que resumió el cariño que sentía por él: “Dani querido, así te voy a recordar, sonriendo. Hasta siempre, amigo y colega. Gracias por tu arte, descansá en paz”.

La noticia también golpeó a Larry de Clay, quien recordó las experiencias laborales que compartieron durante las grabaciones de Los Tangueros. “Buenas gira, amigo. Volá alto, Dani querido. Te vamos a extrañar. Me quedo con cómo nos divertíamos cuando grabábamos Tangueros”, escribió. Su publicación recibió además el comentario de Pachu Peña, quien expresó: “Qué pena. Descansá en paz, Dany querido”, y recordó otro de los trabajos que habían realizado juntos.

La trayectoria de Daniel Bifulco quedó especialmente ligada a Los Jaimitos, el recordado sketch de VideoMatch que compartió con Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta. Con sus personajes caracterizados como niños y sus ocurrencias cargadas de dobles sentidos, el trío consiguió ganarse un lugar en la memoria de los televidentes durante los años de mayor popularidad del ciclo conducido por Marcelo Tinelli.

En cuanto a las circunstancias de su fallecimiento, Bifulco fue encontrado sin vida en su departamento de Villa Urquiza durante la mañana del miércoles 4 de noviembre. Según contó Alfredo Silva, su mamá fue quien lo encontró y luego intervino la Policía Científica. Posteriormente, Rodrigo Vagoneta confirmó que su amigo no atravesaba problemas de salud conocidos: “No estaba enfermo. Tuvo un infarto repentino”, reveló.

La partida del humorista llegó en un momento en el que todavía tenía proyectos por delante. De hecho, había anunciado su participación en la temporada teatral de verano en Mar del Plata con el espectáculo La magia de la risa, en el Teatro Victoria. Aquella ilusión laboral quedó interrumpida inesperadamente y, tras conocerse su muerte, los mensajes de despedida se multiplicaron. Sus compañeros lo recordaron con cariño y destacaron el legado de alegría que dejó en quienes compartieron escenarios y cámaras con él.