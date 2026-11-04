La muerte de Daniel Bifulco, uno de los humoristas que alcanzó popularidad gracias a Los Jaimitos de Videomatch, generó una profunda tristeza en el ambiente artístico. En las últimas horas comenzaron a conocerse algunos detalles sobre lo ocurrido y, principalmente, cuál habría sido la causa de su fallecimiento a los 56 años.

Según trascendió, el actor habría sufrido un infarto mientras se encontraba en su vivienda. Esa es la principal hipótesis que comenzó a circular después de conocerse la noticia, aunque por el momento no existe una confirmación médica oficial que permita establecer con certeza qué provocó su muerte.

La información fue difundida durante la mañana de este miércoles por el periodista Pablo Layús, quien confirmó el fallecimiento a través de su portal. De acuerdo con los primeros datos publicados, el cuerpo de Bifulco fue encontrado sin vida por un familiar dentro de su domicilio. Las circunstancias exactas de las últimas horas del humorista todavía no fueron esclarecidas.

La triste despedida de Daniel Bifulco

La noticia tomó por sorpresa a quienes compartieron con él distintos momentos de su carrera y también a los televidentes que lo recuerdan por sus apariciones en el histórico ciclo de Marcelo Tinelli. Por ahora, no trascendieron mayores precisiones sobre el episodio ni se difundieron detalles de eventuales antecedentes médicos que permitan ampliar la información sobre la hipótesis del infarto.

Daniel Bifulco fue uno de los integrantes del recordado trío Los Jaimitos, que compartió pantalla con Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta. Los tres se metían en la piel de chicos traviesos que interpretaban canciones infantiles con letras modificadas, ocurrencias desopilantes y referencias de doble sentido sobre distintos temas de actualidad.

El segmento se convirtió en uno de los momentos reconocidos de Videomatch, el programa que conducía Tinelli y que marcó una época en la televisión argentina. Además de sus participaciones con Los Jaimitos, Bifulco también formaba parte de la tradicional ronda de chistes del ciclo, donde desplegaba su faceta humorística.

La triste despedida de Daniel Bifulco

En 2026, el artista había vuelto a encontrarse con sus históricos compañeros para recuperar aquella fórmula que los hizo populares. Junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, participó de contenidos especiales vinculados al Mundial en Infobae Mundial, el ciclo de Marcelo Tinelli desde Miami. La reunión volvió a despertar el interés del público y consiguió repercusión en las redes sociales.

Mientras se esperan precisiones sobre las causas del fallecimiento, la partida de Daniel Bifulco deja una enorme tristeza entre quienes disfrutaron de su trabajo. La posible muerte por un infarto es, hasta ahora, la versión que trascendió, a la espera de información oficial que permita esclarecer definitivamente qué ocurrió con el querido integrante de Los Jaimitos.