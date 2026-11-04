El sábado 19 de diciembre, Fito Páez vuelve a su Rosario natal para despedir el año con un show en el Anfiteatro Municipal. Una noche de celebración, con un recorrido por las canciones que marcaron su historia y que, desde hace décadas, forman parte de la vida de varias generaciones.

Un repaso por sus grandes clásicos

Será un concierto extenso, atravesado por los grandes clásicos de su repertorio. Canciones como Mariposa Tecknicolor, 11 y 6, Al lado del camino, Dar es dar y Un vestido y un amor son parte de una obra que trasciende generaciones. Cada presentación es una nueva oportunidad para volver a emocionarse, cantar y compartir.

Cerrar el año en casa

La cita tendrá, además, un significado especial: cerrar el 2026 en la ciudad donde nació. Después de un año de escenarios y encuentros con su público en todas partes del mundo, Fito vuelve a casa para compartir con los rosarinos una noche a la altura de ese vínculo único entre un artista y su ciudad.

Fito Páez cierra el año con un show de clásicos en Rosario

Cuándo y dónde comprar las entradas

La preventa exclusiva con tarjeta Visa del Banco Santa Fe comienza el 3 de noviembre a las 12 hs. Ofrece hasta 9 cuotas sin interés. La venta general en AllAccess arranca el 4 de noviembre a las 12 hs. Incluye un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa del Banco Santa Fe.

La fecha y el lugar

Fecha: sábado 19 de diciembre.

sábado 19 de diciembre. Lugar: Anfiteatro Municipal de Rosario.

Anfiteatro Municipal de Rosario. Preventa: 3 de noviembre, 12 hs, con Visa del Banco Santa Fe.

3 de noviembre, 12 hs, con Visa del Banco Santa Fe. Venta general: 4 de noviembre, 12 hs, en AllAccess.

El sábado 19 de diciembre, Rosario será el escenario de ese reencuentro. Fito Páez, sus grandes canciones y una celebración para despedir el año cantando esos himnos que ya son parte de todos.