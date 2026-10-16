El tratamiento de Daniel Osvaldo sumó una nueva cirugía cuando ya llevaba casi tres semanas internado. El exdelantero de Boca Juniors, que ingresó por una infección pulmonar, continúa bajo atención médica y la última intervención se realizó durante el fin de semana. La periodista Luciana Rubinska dio detalles del procedimiento y de cómo atraviesa esta etapa de la recuperación.

Entre las novedades, la periodista mencionó la posibilidad de que reciba el alta en los próximos días. Esa expectativa depende de que mantenga una evolución favorable y de la evaluación del equipo que lo atiende. Por ahora, sigue hospitalizado y no hay una fecha confirmada para su salida, aunque las últimas informaciones incluyen algunos avances en su recuperación.

Por qué volvieron a operar a Daniel Osvaldo

La operación tuvo como objetivo drenar restos de pus que todavía permanecían en la zona de uno de sus pulmones. Rubinska explicó la necesidad de completar esa limpieza: “Tenían que drenarlo sí o sí y esta intervención era importante para terminar de sacar todo lo que estaba afectando a ese pulmón”. La nueva intervención estuvo dirigida a retirar lo que seguía afectando esa zona después del cuadro infeccioso que motivó su internación.

Daniel Osvaldo había requerido atención de urgencia por una infección pulmonar que, de acuerdo con la información difundida, llegó a poner en riesgo su vida. Desde aquel ingreso, permaneció bajo tratamiento y necesitó distintas intervenciones para abordar las consecuencias del cuadro. La cirugía del último fin de semana se incorporó a ese proceso, que todavía requiere controles y seguimiento médico.

Otro de los cambios mencionados por Rubinska fue la reducción progresiva de los tubos utilizados para tratar el área afectada. La periodista presentó ese dato entre las novedades alentadoras sobre su evolución. El avance convive con la continuidad de la internación: los médicos siguen observando su respuesta al tratamiento antes de definir cuándo estará en condiciones de dejar el hospital.

En medio de esas semanas de atención, Daniel Osvaldo permanece acompañado por sus seres queridos. Según contó Rubinska, se encuentra de buen ánimo, una de las novedades alentadoras después de la preocupación por la gravedad inicial. Mientras el equipo médico sigue su evolución, la familia lo acompaña en una recuperación que incluyó una nueva operación, a la espera de que pueda regresar a casa.