La salud de Daniel Osvaldo atraviesa una etapa de recuperación luego de semanas de enorme preocupación por una infección pulmonar que puso en riesgo su vida. El exdelantero debió ser internado de urgencia y, tras permanecer bajo estricta vigilancia médica, fue sometido a una nueva intervención para tratar las consecuencias del cuadro que afectó seriamente su organismo.

La información fue revelada por la periodista Luciana Rubinska en Infobae, donde brindó detalles sobre la evolución del exjugador. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el origen de la infección, que habría comenzado a partir de una caries mal curada. La bacteria habría ingresado por esa vía y desencadenado un proceso infeccioso que terminó comprometiendo uno de sus pulmones.

La situación alcanzó tal nivel de gravedad que los profesionales que lo atendieron hicieron una advertencia contundente a las personas cercanas al exfutbolista. Según relató Rubinska, los médicos señalaron: "Si no hubiese sido deportista no contaba la historia, hasta ese punto llegó". La frase dejó en evidencia la dimensión del cuadro que debió enfrentar Osvaldo y el riesgo que representó para su vida.

Daniel Osvaldo evoluciona positivamente

En medio de ese complejo escenario, el último fin de semana se realizó una nueva cirugía que resultaba fundamental para avanzar con el tratamiento. La intervención estuvo destinada a eliminar los residuos de la infección acumulados en la zona afectada. "Fue intervenido el último fin de semana y le empezaron a sacar pus del pulmón, tenían que drenarlo sí o sí y esta intervención era importante para terminar de sacar todo lo que estaba afectando a ese pulmón", explicó la periodista.

Tras el procedimiento, la respuesta del organismo comenzó a ofrecer señales alentadoras. Aunque durante las primeras semanas permaneció en terapia intensiva, el estado actual de Daniel Osvaldo permitió avanzar hacia una instancia de menor complejidad dentro del centro de salud. El cambio representa un paso importante después de los días críticos que atravesó.

Por el momento, el exfutbolista continúa internado en terapia intermedia, una medida que responde a la necesidad de mantener un seguimiento cercano de su evolución. De acuerdo con lo informado por Rubinska, los médicos comenzaron a retirarle progresivamente algunos de los tubos conectados al pulmón, mientras evalúan su respuesta al tratamiento y controlan que no aparezcan nuevas complicaciones.

Daniel Osvaldo evoluciona positivamente

"La noticia es alentadora, de a poco le van sacando los tubos que tiene conectados al pulmón. Está muy bien de ánimo, super acompañado y ya pasaron 3 semanas de esa primera internación", agregó la periodista. El buen ánimo de Osvaldo y la compañía de su entorno se suman a los indicios positivos que llegan desde su internación, aunque todavía debe completar los controles correspondientes.

Mientras tanto, el equipo médico continúa realizando cultivos periódicos para comprobar que la bacteria haya sido controlada y descartar una reaparición de la infección. Si la evolución se mantiene favorable, el alta médica podría llegar en los próximos días. Por ahora, la prioridad es asegurar una recuperación completa y evitar recaídas después de una complicación que, según trascendió, llegó a poner en peligro su vida.