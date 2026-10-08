Daniel Osvaldo le contó a Luciana Rubinska que los médicos le dieron una explicación inesperada para la infección que terminó con él internado: el origen habría estado en un problema dental. Según relató la periodista, el exdelantero comenzó a mejorar, aunque permanece hospitalizado y todavía le realizan estudios para conocer el alcance de lo ocurrido.

Al compartir esa conversación, la periodista precisó cuál habría sido el punto de partida del cuadro: “¿Saben qué causó la infección? Por una carie provocó la infección de Daniel Osvaldo que todavía lo tiene hospitalizado. Una carie no curada a tiempo devino en una infección pulmonar, esto es lo que él mismo me manifestaba”.

La experiencia también llevó a Osvaldo a plantear un cambio para su vida después de la internación. Rubinska contó la decisión que le transmitió: "El tabaquismo no ayudaba a su condición, es cierto, y él me decía que no iba a fumar nunca más y que esto le hizo revisar comportamientos y el estilo de vida".

Sobre la gravedad del episodio, reprodujo otra explicación que el exfutbolista atribuyó a sus médicos: “Estuve charlando con él ayer y me decía que la infección entró por el pulmón derecho y que los médicos le dijeron una y otra vez que si no hubiera hecho la actividad física que hizo en su vida problablemente la historia no la podía contar”.

Cómo sigue la salud de Daniel Osvaldo

Antes de conocer esa explicación, Daniel Osvaldo había atravesado varios días de malestares físicos que lo llevaron a consultar. El cuadro derivó en un derrame pleural y los médicos realizaron una cirugía para limpiar la zona afectada. La gravedad inicial requirió su ingreso a terapia intensiva; actualmente continúa en terapia intermedia.

La actualización que compartió Rubinska describió una evolución favorable: “Evoluciona favorablemente y se siente mucho mejor, sigue intubado y permanece en terapia intermedia, dejando atrás algunos medicamentos. Espera que en los próximos días se lo traslade a una habitació común y después le den el alta. Entró con un cuadro muy complicado por una infección que afectó directamente sus pulmones”.

La periodista agregó que le extrajeron la muela y que después comenzó a mejorar. Sin embargo, también señaló que los estudios siguen en marcha para determinar si hubo otros factores que provocaron la infección. La explicación sobre la caries forma parte del relato que recibió del paciente; la recuperación continúa bajo seguimiento y el alta todavía es una expectativa.