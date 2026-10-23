La reaparición de Daniel Osvaldo en Instagram llegó con una sonrisa después de semanas de preocupación por su salud. El exfutbolista compartió una imagen que mostró cómo atraviesa esta nueva etapa, tras la grave infección pulmonar que lo mantuvo internado casi un mes. La publicación también tuvo un acompañamiento musical relacionado con el momento que está viviendo.

En la primera foto que publicó tras el alta se lo ve sentado en un sillón de su living, sonriente, con un cuadro de Diego Maradona detrás. Osvaldo había dejado el hospital el jueves 22 de octubre y ya se encuentra en su casa, donde continuará con el proceso de recuperación bajo las indicaciones médicas.

Las primeras fotos de Daniel Osvaldo tras recibir el alta.

El regreso al hogar abre ahora una etapa de cuidados para Daniel Osvaldo, que deberá avanzar de forma progresiva según su evolución. También tendrá que reorganizar sus compromisos laborales mientras prioriza su salud. La presentación musical que tenía prevista para el 31 de octubre en Café Berlín quedó momentáneamente suspendida, a la espera de cómo avance la recuperación.

Internado desde el 24 de septiembre, el exdelantero había pasado primero por el Hospital de Llavallol y después por el Hospital del Bicentenario de Monte Grande. El traslado se hizo para continuar el tratamiento de una infección que comprometió el pulmón derecho. La gravedad del cuadro requirió varios días de cuidados intensivos, un seguimiento estricto y distintas intervenciones médicas para abordar las complicaciones.

Las primeras fotos de Daniel Osvaldo tras recibir el alta.

El cuadro de Daniel Osvaldo estaba relacionado con un derrame pleural, una acumulación de líquido entre las membranas que recubren los pulmones. Según trascendió durante la internación, una caries sin tratar habría sido el origen de la infección. La pieza dental afectada fue extraída y, con la atención recibida, su evolución empezó a mostrar señales favorables hasta que pudo dejar el hospital.

La historia estuvo acompañada por I'm Going Home, de Ten Years After, una elección que alude al regreso a casa. El título de la canción coincidió con la novedad del alta y con la escena que eligió compartir: una imagen cotidiana, en su living, después de varias semanas de atención hospitalaria y de incertidumbre sobre su evolución.