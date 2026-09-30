Daniel Osvaldo fue operado por un derrame pleural, pero sigue en terapia intensiva mientras los médicos buscan identificar con precisión la infección que presenta. Su familia aseguró que está lúcido y explicó por qué aún no hay un diagnóstico completo.

El cuadro apareció tras varios días de malestar que inicialmente parecía tener otra explicación. En un comunicado, sus allegados relataron: “Él se encuentra internado en terapia debido a un derrame pleural. Tras varios días con malestares que en un principio se creían musculares o intercostales, le detectaron lo que mal o bien popularmente se conoce como líquido en el pulmón”.

Qué es un derrame pleural que padece Daniel Osvaldo

La pleura tiene dos capas: una recubre los pulmones y la otra reviste el interior del tórax. Normalmente hay una pequeña cantidad de líquido entre ambas. El derrame ocurre cuando ese líquido se acumula en exceso y puede dificultar la expansión del pulmón. Ese hallazgo describe el problema detectado, pero no permite saber por sí solo cuál es la causa de la infección.

Frente a las versiones que circularon sobre su estado, la familia desmintió varias afirmaciones: “Para llevar tranquilidad a todos/as los que nos escriben, queremos aclarar que Dani está bien y lúcido. No es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia, llegó como cualquier persona podría llegar luego de varios días con dolor y sin apetito, tampoco que le hayan sacado una parte del pulmón, ni que tenga complicaciones en las piernas, ni que su situación sea producto de consumo de sustancias, ni que alquile, en fin, entre otras falsedades sin chequear que circularon (reiteramos, solo en algunos medios, ya que la mayoría fueron sumamente respetuosos y estamos muy agradecidos por ello)”.

Sobre la intervención de Daniel Osvaldo, informaron: “Los médicos le realizaron una cirugía para limpiar la zona y actualmente estamos a la espera de los resultados de los cultivos”. La operación ya se realizó, pero esos análisis siguen pendientes y serán necesarios para precisar el cuadro.

Daniel Osvaldo continúa bajo observación mientras se procesan los cultivos. Su entorno explicó por qué son decisivos: “Nos explicaron que los mismos llevan su tiempo, pero son indispensables para tener el diagnóstico exacto —es decir, ponerle nombre y apellido a lo que tiene— y así definir el tratamiento adecuado para la infección que presenta”.

El comunicado incluyó un reconocimiento a quienes lo atienden: “Queremos aprovechar este momento para agradecer profundamente el excelente trabajo, la dedicación y el amor que demuestra todo el equipo médico de la salud pública que lo está atendiendo”. Por ahora, su familia confirmó que está lúcido tras la cirugía. La respuesta sobre la infección y el tratamiento más adecuado dependerá de los resultados pendientes.