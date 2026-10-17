La vida sentimental de Daniela Celis volvió a quedar en el centro de la escena luego de que la influencer sorprendiera a sus seguidores con una particular iniciativa: abrió una convocatoria para que los interesados en conquistarla puedan anotarse a través de un formulario. Con una propuesta descontracturada y una serie de condiciones bien definidas, la exparticipante de Gran Hermano dejó en evidencia qué espera de los hombres que quieran acercarse a ella.

La idea fue presentada mediante una historia de Instagram en la que Pestañela compartió una foto sensual junto con un enlace para recibir postulaciones. Lejos de apostar por las tradicionales aplicaciones de citas, decidió tomar la iniciativa y generar una especie de casting amoroso para conocer personas nuevas. La publicación no tardó en llamar la atención por la originalidad de la propuesta.

Antes de que comenzaran a llegar los candidatos, Daniela Celis detalló cuáles son las características indispensables que deben reunir quienes pretendan tener una oportunidad con ella. “Requisitos: que viva solo, tenga movilidad, sea independiente y que esté bueno”, escribió en sus redes sociales. La lista combinó cuestiones vinculadas con la autonomía personal y una preferencia física que expresó con total naturalidad.

El insólito pedido de Daniela Celis

La convocatoria también incluyó una invitación directa para quienes estén interesados en conocerla. “Si me querés conocer, llená el formulario”, explicó la influencer junto al enlace que habilitó para recibir las solicitudes. De esta manera, sus seguidores tienen la posibilidad de dar el primer paso y presentarse como candidatos, siempre que cumplan con las condiciones que ella misma estableció.

Sin embargo, el anuncio tuvo una aclaración que terminó de definir el propósito de la búsqueda. Con un mensaje contundente, Celis quiso evitar que su iniciativa fuera interpretada como el comienzo de una búsqueda de pareja formal. “Aclaro. NO busco el amor de mi vida, NO me quiero casar, NO quiero padrastros. Busco divertirme y pasarla bien”, expresó, sin dejar margen para demasiadas interpretaciones.

La declaración dejó en claro que la influencer no pretende encontrar, por el momento, una relación con planes de convivencia, casamiento o una familia ensamblada. Su intención es conocer hombres, compartir experiencias y disfrutar de encuentros sin las exigencias que suelen acompañar a un vínculo sentimental más comprometido. Por eso, decidió comunicar sus expectativas desde el principio.

En ese contexto, su situación familiar también forma parte de la información que rodea la convocatoria. Daniela Celis es mamá de Aimé y Laia, las dos hijas que tuvo con Thiago Medina, con quien compartió su historia de amor luego de conocerse en el reality de Telefe. Ahora, su propuesta apunta a abrir una nueva etapa en el terreno de las citas, sin que eso implique buscar una figura paterna para las pequeñas.

Con esta iniciativa, Daniela Celis volvió a generar repercusión en las redes sociales y convirtió su búsqueda de compañía en un tema de conversación. Entre requisitos concretos, una invitación abierta y una aclaración sobre sus intenciones, la influencer dejó en claro que quiere divertirse, conocer gente y vivir nuevas experiencias sin promesas de amor eterno ni expectativas de casamiento.