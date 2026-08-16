Daniela Celis habló sin vueltas sobre su presente sentimental y detalló qué espera encontrar en un hombre para volver a enamorarse. Durante su participación en Patria y Familia, por LUZU TV, la ex Gran Hermano enumeró sus “no negociables” y dejó en claro que ya no piensa conformarse con cualquier vínculo.

La condición más particular está relacionada con la etapa personal que atraviesa como mamá de Laia y Aimé. Al imaginar una futura relación, la influencer consideró indispensable que la otra persona comprenda las responsabilidades y los tiempos que implica la crianza. Por esa razón, sentenció: “Tiene que tener sí o sí hijos”.

La estabilidad laboral también ocupa un lugar central dentro de sus exigencias. “Un no negociable a esta altura de mi vida, es que no trabaje. Si todos los días no tiene una responsabilidad que hacer, no estoy con él”, explicó. De esa manera, dejó en claro que busca compartir su vida con alguien que tenga obligaciones y proyectos propios.

La independencia fue otro de los puntos que Daniela Celis incluyó en su lista. Para ella, la edad debe estar acompañada por cierta autonomía en la vida cotidiana. “Otra es que tenga más de 30 y no viva solo. Si vive con sus papás o amigos, me la baja totalmente”, reconoció durante la conversación.

A esas condiciones sumó la capacidad de tomar la iniciativa y resolver situaciones simples sin trasladarle toda la responsabilidad. “Otro no negociable es que no solucione, por ejemplo, que no elige qué comer, a dónde ir, que pretenda que una siempre sea la que decide”, manifestó sobre una dinámica que no aceptaría en una nueva pareja.

El pasado sentimental también podría convertirse en un motivo para cortar rápidamente el contacto. “Que hable de su expareja todo el tiempo se merece automáticamente el visto clavado y ghosteo”, advirtió. Además, incorporó un requisito vinculado con el cuidado personal y lanzó entre risas: “Se lo regalo a otra si tiene mal aliento”.

Con estas confesiones, Daniela Celis trazó el perfil del hombre que podría acompañarla en una nueva etapa. Trabajo, independencia, iniciativa y madurez forman parte de sus expectativas, pero la experiencia de la paternidad aparece como el filtro más contundente para alguien que quiera construir una relación con ella.