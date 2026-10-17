El escándalo que rodea a la productora Orsai continúa sumando testimonios y posibles damnificados. En medio de las denuncias por una presunta estafa vinculada a proyectos audiovisuales, José Chatruc contó públicamente que invirtió dinero y expresó su angustia por la situación. El exfutbolista habló en SQP y, aunque reconoció que atraviesa un momento complicado, dejó en claro que todavía conserva esperanzas de recuperar lo perdido.

La causa involucra al escritor Hernán Casciari y habría generado perjuicios económicos que alcanzarían los seis millones de dólares. Según la información difundida hasta el momento, más de 20 mil personas podrían haberse visto afectadas, mientras que 18 ya habrían presentado una denuncia penal. La repercusión del caso podría impulsar nuevas presentaciones judiciales y ampliar el alcance de la investigación.

La situación también involucra indirectamente a personalidades del espectáculo que promocionaron las iniciativas o alentaron al público a participar como inversores. Entre quienes decidieron sumarse estuvo Chatruc, quien explicó que su acercamiento al universo del escritor surgió a partir de la admiración que sentía por su trabajo literario y de algunos encuentros que compartieron a lo largo de los años.

“Primero, yo soy fan de Casciari de leer sus libros. Es fanático de Racing, en un momento él tenía una obra y participé y a raíz de ahí le seguí la carrera, lo que iba haciendo y en un momento surgió lo de ser ‘productor’ de las películas de Orsai”, recordó Pepe Chatruc al reconstruir cómo terminó involucrado en la propuesta.

Uno de los proyectos en los que participó fue Canelones, una producción que tenía entre sus protagonistas a Darío Barassi, amigo personal del exjugador. Según relató, la posibilidad de convertirse en productor le resultó atractiva, aunque el contexto económico de aquel momento presentaba dificultades para acceder a dólares y realizar este tipo de inversiones.

“En uno de los proyectos, uno de los protagonistas era el Gordo Barassi, mi amigo. Era un momento difícil, porque para participar y poner los dólares, era la época de Alberto (Fernández) y tenías un cepo, un tope…menos mal, y puse una suma, apostando y ser parte, sentirte un productor de cine”, explicó durante la entrevista televisiva.

Más allá del perjuicio económico, el testimonio dejó al descubierto el impacto emocional que le provoca la incertidumbre. “En este momento estoy deprimido, pero elijo creer, no siento que esté todo perdido”, confesó Chatruc. Sus palabras reflejan la preocupación de quienes esperan conocer qué ocurrió con los fondos aportados y si existe alguna posibilidad concreta de recuperar el dinero.

Finalmente, el exfutbolista aclaró que no comprometió su patrimonio ni realizó una apuesta que pusiera en riesgo su estabilidad económica. Según explicó, su intención fue colaborar con una iniciativa en la que confiaba, aunque reconoció que otros participantes podrían haber tenido objetivos diferentes. “Yo lo hice para apoyar, pero entiendo que debe haber gente que ha puesto para ganar”, concluyó, mientras el caso de Hernán Casciari y Orsai sigue generando repercusiones.