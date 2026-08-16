Nicole Neumann reveló el episodio que transformó definitivamente su alimentación y la llevó a adoptar una postura activa contra el sufrimiento animal. La modelo recordó que todo ocurrió durante una visita a un campo, cuando presenció una escena que no pudo olvidar y tomó una decisión que sostiene hasta la actualidad.

Antes de convertirse en madre, había sido invitada a un establecimiento dedicado a la cría de caballos. Allí reparó en una oveja que “balaba todo el tiempo” y quiso conocer el motivo de su comportamiento. “Yo me hice vegetariana por una oveja buscando a su cría”, anticipó frente a sus compañeros de streaming.

La explicación que recibió al consultar por el animal la impactó de inmediato. Según reconstruyó, el capataz le respondió: “Lo que pasa es que esta mañana le carneamos al ternero para comerlo y ahora lo anda buscando”. La escena provocó una reacción visceral en Nicole Neumann: “Te juro que dije nunca más en la p... vida voy a tocar un pedazo de carne”.

Al recordar qué aspecto la movilizó especialmente, la conductora vinculó su decisión con el dolor de la madre que buscaba a su cría. “Porque claro, chicos, el pedazo de carne que se comen es el hijo de una madre que después lo busca desesperada, además del que muere que sufre”, reflexionó. “Yo todavía no era madre, pero ahora que lo soy lo vivo peor, y es un espanto”, añadió.

Aquel compromiso no quedó limitado al impacto inicial. “Nunca más consumí un pedazo de carne”, aseguró sobre una elección que mantuvo durante doce años. Con el tiempo, sin embargo, comenzó a considerar que el vegetarianismo no alcanzaba para responder a todas sus preocupaciones sobre la explotación de los animales.

“Fui vegetariana durante 12 años hasta que un día todo cambió. Me di cuenta de que ‘no comer carne’ no era suficiente. Porque yo era vegetariana para no contribuir con el sufrimiento animal, pero me estaba olvidando de algo...”, explicó Nicole Neumann al compartir el proceso que posteriormente la condujo al veganismo.

La modelo profundizó esa reflexión al pensar en otros productos de origen animal y en las condiciones bajo las cuales se obtienen. “Me estaba olvidando de ellas y de todas ellas... Y de todo a lo que son sometidas por un momento de placer en mi boca”, expresó. Finalmente, resumió el paso que dio tras revisar sus hábitos: “Así que decidí dejar de contribuir con este ciclo de tortura y muerte, y me volví vegana”.