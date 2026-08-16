Lizy Tagliani compartió una de las conversaciones más íntimas que mantuvo con Tati desde que se convirtió en su mamá. El niño le hizo una pregunta directa sobre su identidad y la conductora decidió aprovechar ese momento para contarle su historia con palabras simples, sin ocultamientos y de acuerdo con su edad.

La explicación estuvo atravesada por su recorrido personal y por el deseo que tuvo durante años de construir una familia. “En cierta manera, mamá es un varón. Mamá, cuando nació, era un nene, como vos. Pero con el tiempo fue cambiando, era un nene muy feliz, que iba con su mamá a todos lados, pero había algo que me faltaba para ser completamente feliz”, le respondió.

Durante su participación en PH, Podemos Hablar, Lizy Tagliani reveló que la charla surgió espontáneamente dentro de su casa. “En un momento agarra y me dice: ‘Mamá, sos un varón’. Y Sebastián agarra y le dice: ‘No mamá no es un…’. Y yo le dijo shhh, esto es para mí”, recordó sobre la reacción inicial de su marido, Sebastián Nebot.

La artista entendió que debía hacerse cargo de la respuesta y pidió continuar ella misma con la conversación. Cuando Andy Kusnetzoff quiso saber si se había preparado para ese momento, reconoció: “No, pero como siempre, en la vida no me preparo para nada. Nos fuimos al sillón, nos sentamos y le digo: ‘Bueno, no estás equivocado’”.

Para ayudarlo a comprender su transición, la conductora recurrió a una imagen sencilla y vinculó ese proceso con la llegada del niño a sus vidas. “Le dije que era como una mariposa, que quería tener sus cosas, su familia, pero no como un niño, sino como una niña. Por ese sueño ahora vos estás acá. Él sabe todo, lo de la adopción, sabe todo”, explicó frente a los demás invitados.

Esa respuesta también mostró la manera en que Lizy Tagliani y Sebastián Nebot eligieron hablar con Tati sobre su historia familiar. Según contó, el pequeño conoce cómo llegó a sus vidas y puede realizar las preguntas que necesite, mientras ambos lo acompañan con explicaciones claras y afectuosas ante cada nueva inquietud.

La conversación dejó expuesta una faceta muy personal de la humorista, que evitó transformar la consulta en un tema incómodo. Al responder desde su propia experiencia, Lizy Tagliani consiguió explicarle a su hijo que su identidad y su maternidad forman parte del mismo recorrido: aquel que le permitió vivir como mujer y cumplir el sueño de formar una familia.