La tensión entre Daniela Celis y Mica Viciconte explotó luego de un debate que se generó en redes y televisión por la manera en la que la ex participante de Gran Hermano elige vestirse en sus transmisiones de streaming. La situación tomó tanta repercusión que “Pestañela” decidió hacer un profundo descargo para expresar cómo se sintió frente a las críticas.

Todo comenzó en el programa de streaming GH x Tora & Fefe de Streams Telefe, donde Daniela Celis está reemplazando temporalmente a Lucila “La Tora” Villar. Allí, la influencer se mostró incómoda por los comentarios que circularon durante toda la jornada sobre el uso, o no, de corpiño mientras estaba al aire.

Frente al revuelo, la mediática explicó que decidió escribir una carta para ordenar sus pensamientos y responder de manera clara. “Entiendo que hay gente que banca y otra que no banca, entonces escribí”, expresó antes de leer el texto en vivo, visiblemente movilizada por la situación.

En el mensaje, Daniela Celis dejó en claro que jamás buscó provocar ni incomodar a nadie con su imagen. “Con mucho pudor les cuento que es cierto que mis pezones quizás son más llamativos que otros”, sostuvo, antes de revelar que el cambio físico se produjo luego de amamantar a sus gemelas. Además, agregó con firmeza: “Igual me parece triste hablar u opinar de la forma o color de un pezón”.

La influencer también confesó que toda la polémica terminó afectándola emocionalmente. Según relató, sintió que su cuerpo quedó bajo observación permanente y eso le generó angustia. “Me inhibe de repente salir, me da vergüenza hablar de esto”, explicó mientras enumeraba todo lo que le afectó que el debate girara alrededor de sus pechos.

Otro de los puntos que desarrolló en su descargo tuvo que ver con el uso del corpiño. Daniela Celis contó que hace muchos años decidió dejar de usarlo porque le genera molestias físicas. “Me lastiman, me sacan sarpullido, me raspan la espalda”, explicó, remarcando que es una decisión vinculada a su comodidad y no a una provocación.

Fuerte cruce entre Pestañela y Daniela Celis

Además, la ex GH aclaró que siempre respeta los códigos de vestimenta cuando el contexto lo requiere. En ese sentido, aseguró que en televisión, eventos o reuniones laborales trabaja junto a su equipo de estilismo y revisa cada look antes de salir al aire. “A mi trabajo lo cuido y lo respeto; a mi forma de vivir y mi libertad también siempre le voy a ser fiel”, afirmó.

Mientras las repercusiones continúan creciendo, el descargo de Daniela Celis abrió nuevamente el debate sobre los comentarios hacia los cuerpos ajenos y los límites de la exposición pública. La influencer cerró su mensaje con una reflexión contundente: “No se dejen de poner algo por lo que digan los demás”.