A una semana de la muerte de Ernestina Pais, su hijo Benicio Guyot compartió en redes sociales un emotivo momento junto a Charly García, una figura clave de la música argentina. La publicación generó una inmediata repercusión entre los seguidores del joven, quienes continúan acompañándolo en este duro proceso personal.

Desde su cuenta de Instagram, Benicio Guyot publicó una fotografía junto al legendario artista y escribió unas breves pero profundas palabras que reflejaron la importancia del encuentro. “Con un enorme. Gracias”, expresó el hijo de Ernestina Pais, acompañando el mensaje con un emoji de corazón que simbolizó el afecto y el respeto hacia el músico.

El gesto de Charly García no pasó inadvertido entre los usuarios de redes sociales. Muchos interpretaron la imagen como una muestra de contención en medio del dolor que atraviesa el joven de 22 años tras la inesperada tragedia que sacudió al ambiente artístico argentino días atrás.

La foto del hijo de Ernestina con Charly García

En las últimas horas, además, Benicio Guyot volvió a agradecer públicamente el cariño recibido desde que se conoció la noticia de la muerte de su madre. “Gracias a todos una vez más por todos los mensajes preciosos. Estoy absolutamente inundado de amor. Gracias”, escribió en otra historia de Instagram, reflejando la conmoción que todavía vive junto a su entorno más cercano.

Ernestina Pais era madre de un único hijo, fruto de su relación con el fotógrafo Alejandro Guyot. A lo largo de los años, la conductora había compartido distintos momentos de complicidad con Benicio, quien siempre mantuvo un perfil bajo lejos de los medios y de la exposición pública.

La noticia del fallecimiento de Ernestina Pais generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo. Colegas, periodistas, músicos y amigos cercanos expresaron públicamente su tristeza y recordaron con cariño la trayectoria de la conductora, destacando tanto su talento profesional como su calidez humana.

La foto del hijo de Ernestina con Charly García

El trágico episodio ocurrió el pasado 26 de junio en San Isidro. Según trascendió, el vehículo que manejaba Ernestina Pais fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel. La conductora murió en el acto producto del fuerte impacto recibido sobre el lado del conductor.

De acuerdo al informe preliminar de la autopsia, Ernestina Pais sufrió “un traumatismo encefalocraneano grave”, lesión compatible con el violento choque ferroviario. Mientras tanto, el acompañamiento a Benicio Guyot continúa creciendo en redes sociales, donde miles de personas siguen enviándole mensajes de apoyo y afecto en este difícil momento.