Julieta Poggio salió con fuerza a defender a Daniela Celis después del comentario que hizo Mica Viciconte sobre su forma de vestirse. La influencer no solo cuestionó la frase que se escuchó al aire, sino también la actitud que, según contó, habría tenido antes de exponer el tema públicamente.

El enojo de Juli Poggio apareció al hablar del trato que recibió su amiga en el programa. Sin rodeos, dejó en claro que la situación le provocó bronca por el vínculo cercano que mantiene con Daniela Celis. “Me enerva un poquito cuando hay una situación así con una persona que amo y que es tan amiga mía”, expresó.

El punto que encendió la tensión fue el señalamiento de Mica Viciconte sobre el look que había elegido la ex Gran Hermano para ir a trabajar. “Mica Viciconte le dijo a Daniela que fue muy desubicada a trabajar solamente porque tenía una remera blanca con la que se le marcaban los pezones”, sostuvo Poggio al reconstruir el origen del malestar.

Pero lo que más molestó a Julieta Poggio no fue únicamente el comentario, sino el modo en que se habría dado la situación. La influencer reveló que, según su versión, el tema ya había sido hablado antes de salir al aire y que aun así terminó expuesto frente a las cámaras.

“Además no sé si puedo decir esto... Ella ya se lo había dicho en privado antes del aire y en el aire ella la mira y le dice algo como ‘no lo digas’, pero lo dijo igual”, contó. Esa secuencia, para Poggio, cambió por completo la lectura del episodio y convirtió el comentario en una exposición innecesaria.

A partir de ese dato, la ex Gran Hermano fue tajante con Mica Viciconte. “Entonces eso me parece de mala compañera”, afirmó, usando una definición que dejó marcada su postura. Incluso, el concepto de “mala compañera” quedó como el centro de su descargo por la manera en que, según ella, se manejó el tema.

Juli Poggio también buscó correr el foco del cuerpo y la ropa de Daniela Celis para defender su libertad. “Estoy segura que Dani no lo hizo con ninguna intención”, remarcó, antes de cerrar con una frase directa sobre el derecho de su amiga a elegir cómo vestirse: “Es una mujer libre que se le cantó ponerse eso”.