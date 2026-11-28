La visita de Darío Lopilato al programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini en El Trece, tuvo un momento inesperado cuando el actor decidió sacar a relucir una vieja cuenta pendiente con el periodista. Durante la charla, recordó una situación que vivió mientras atravesaba una complicada recuperación física y que tuvo como protagonista al conductor, quien no pudo evitar reírse al escuchar el relato.

Todo comenzó cuando Lopilato contó que todavía utilizaba muletas después de sufrir una importante lesión. Según reconstruyó, estaba caminando por la calle cuando un automóvil se acercó, disminuyó la velocidad y bajó la ventanilla. Para su sorpresa, quien manejaba era Pergolini, que lo reconoció y tuvo una reacción que el actor todavía recuerda. "Pasa un auto, baja la ventanilla, se me rio y sigue", relató.

Lejos de quedarse callado, el invitado le recordó el episodio directamente en el estudio. La respuesta del conductor fue tan sincera como inesperada: no solamente reconoció lo sucedido, sino que admitió que se había marchado sin siquiera preguntarle cómo estaba. "Me le cagué de risa y seguí", confesó Mario Pergolini, provocando carcajadas entre los presentes. La reacción dio lugar a otro comentario de Darío: "Es increíble".

La lesión que había dejado al actor caminando con muletas se produjo durante un partido de fútbol con amigos, una actividad que mantiene todos los lunes desde hace más de veinte años. A sus 45 años, explicó que todo ocurrió después de hacerle un caño a otro jugador, quien terminó empujándolo y provocando que su pierna quedara en una posición muy complicada.

Aunque inicialmente pensó que podía acomodarse la pierna y continuar, después descubrió que tenía comprometidos varios ligamentos del tobillo. La recuperación fue complicada y necesitó asistencia para desplazarse. Incluso, según contó, su mamá, sus hermanas y su novia aprovecharon el accidente para recomendarle que dejara de jugar al fútbol y buscara una actividad menos riesgosa.

En otro tramo de la entrevista, Darío Lopilato también recordó una insólita consulta que le hizo al cirujano Marcelo Ríos después de la intervención. Como le habían colocado elementos metálicos durante el tratamiento, quiso saber si tendría inconvenientes al atravesar los controles de seguridad de los aeropuertos. La respuesta que recibió terminó convirtiéndose en otro motivo de humor: "Sí soné", recordó entre risas.

Pero la relación entre Mario Pergolini y Darío Lopilato también tiene una historia vinculada al fútbol y a la rivalidad entre River y Boca. El actor aseguró que se cruzó tantas veces con el conductor que llegó a sentirlo casi como un familiar. "Mario es el famoso que me lo he cruzado tantas veces, casi como a un familiar. Y en lugares rarísimos", explicó, al mencionar encuentros en cafeterías, lavaderos de autos y carpinterías.

Uno de los episodios más llamativos ocurrió en La Bombonera, durante un Superclásico al que Lopilato, reconocido hincha de River, había asistido invitado por un amigo. Para evitar ser identificado entre los simpatizantes xeneizes, tomó precauciones: "Fui con gorrita, anteojos", recordó. Sin embargo, terminó encontrándose con Pergolini en un pasillo después de un gol de cabeza de Funes Mori. Aquel encuentro también tuvo una intervención del conductor para ayudarlo a pasar inadvertido. Así, entre bromas, reproches y coincidencias insólitas, ambos volvieron a demostrar la particular relación que construyeron a lo largo de los años.