La relación entre Wanda Nara y Martín Migueles volvió a quedar en el centro de la escena después de un nuevo gesto de amor que el empresario compartió en sus redes sociales. Sin embargo, aunque la imagen transmitía mucha complicidad, hubo un detalle que no pasó inadvertido y rápidamente despertó toda clase de especulaciones entre los seguidores de la conductora.

El episodio ocurrió después de una semana de mucha exposición para la mediática, que el viernes por la noche dijo presente en el último espectáculo del año de María Becerra, realizado en el Movistar Arena. Allí, Wanda participó de un desfile que formó parte del evento, compartió distintos momentos de la noche y hasta tuvo un encuentro con la cantante.

En ese contexto, Martín Migueles decidió publicar una fotografía junto a su pareja en sus historias de Instagram. En la postal, ambos aparecen abrazados sobre un sillón, aparentemente ubicado en un camarín. Mientras él la sostiene entre sus brazos, Wanda está sentada sobre sus piernas y le acaricia el rostro, en una escena de evidente cercanía.

La historia de Migueles que Wanda no compartió

Pero la imagen no llegó sola. El personal trainer acompañó la publicación con una breve aunque contundente declaración romántica: "Siempre con vos", escribió junto a un corazón rojo. El mensaje fue interpretado como una nueva demostración pública de sus sentimientos hacia la conductora, especialmente porque Migueles no suele tener demasiada actividad en las plataformas digitales.

Lo curioso llegó después de ese gesto. A diferencia de otras oportunidades, Wanda Nara no compartió en sus propias historias la dedicatoria que le había hecho su novio. La ausencia de una respuesta pública llamó la atención, sobre todo porque la empresaria suele mostrar distintos momentos de su intimidad y de su vínculo sentimental con Migueles.

Lejos de replicar la fotografía, la conductora continuó publicando contenido relacionado con su participación en el espectáculo de María Becerra. Incluso, durante la mañana del sábado, mostró el look que había elegido para acompañar a uno de sus hijos a un partido de fútbol. Ese movimiento alimentó todavía más las preguntas sobre su reacción ante el mensaje romántico.

La historia de Migueles que Wanda no compartió

La situación también se suma a otro episodio reciente que involucró a la pareja. Durante una caminata nocturna, Wanda había grabado a Migueles y le preguntó cuánto habían recorrido. "Con vos puedo caminar la vida entera, mi amor", respondió él, una frase que generó comparaciones con una romántica publicación de Mauro Icardi y la China Suárez durante su estadía en Uruguay.

Por ahora, no existe ninguna confirmación de un conflicto entre Wanda Nara y Martín Migueles. La falta de una respuesta virtual podría no significar absolutamente nada, pero el detalle alcanzó para despertar curiosidad. Mientras tanto, la fogosa fotografía y las declaraciones de amor volvieron a colocar a la pareja en el centro de las conversaciones del mundo del espectáculo.