Candela Arizaga estaría comenzando una nueva relación después del escándalo que protagonizó junto a Facundo Moyano. La información fue revelada por Gustavo Méndez, quien aseguró que la joven de 23 años habría sido vista con un hombre de una edad cercana a la suya y que estaría intentando mantener el vínculo lejos de las cámaras.

El supuesto romance habría quedado al descubierto en Villa Constitución, ciudad del sur de Santa Fe donde nació Candela Arizaga. Allí vive actualmente su padre junto a su pareja y sería el lugar que la joven eligió para refugiarse mientras intenta bajar la exposición mediática que tuvo durante las últimas semanas.

Méndez dio la primicia en sus redes sociales y luego amplió los datos en La Mañana con Moria, el ciclo conducido por Moria Casán en eltrece. “La joven de 23 años, ex de L-Gante, y quien se vio envuelta en un escándalo policial con el sindicalista, estaría saliendo con un muchacho de su edad”, sostuvo el periodista.

La identidad del supuesto novio todavía no fue revelada, pero la información despertó una pregunta sobre el momento en el que habría comenzado la historia. “¿Antes o pos Moyano?”, planteó Méndez. La incógnita también abrió dudas acerca de si Facundo Moyano conocía previamente la existencia de ese posible vínculo.

Hasta el momento, Candela Arizaga no confirmó que esté nuevamente en pareja ni se pronunció sobre la versión. Tampoco compartió fotografías con el joven señalado o realizó publicaciones que permitan identificarlo. Por ese motivo, la información permanece como un trascendido difundido por el periodista y no como un romance oficialmente blanqueado.

Otro dato que llamó la atención fue la decisión de la joven de permanecer alejada de los lugares que frecuentaba antes del episodio con Facundo Moyano. “Está escondida en Villa Constitución. No sale casi”, aseguró Méndez al citar el testimonio de una persona que tendría cercanía con ella y conocería sus movimientos actuales.

De acuerdo con esa versión, la ex de L-Gante habría preferido quedarse cerca de su padre y evitar Alvear, la localidad ubicada en las afueras de Rosario donde reside su madre. La presencia de guardias periodísticas después del escándalo habría influido en esa decisión.

Mientras Candela Arizaga busca mantenerse fuera del centro de la escena, el posible noviazgo vuelve a instalar interrogantes sobre su situación sentimental. Sin una confirmación de la protagonista, todavía resta conocer quién es el joven, cuándo comenzó el acercamiento y qué sabía Facundo Moyano sobre esta historia.