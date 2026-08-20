Denisse González, exparticipante de Gran Hermano 2023, volvió a ser internada de urgencia en una clínica porteña después de que sus controles médicos registraran nuevamente una preocupante caída en sus plaquetas. La situación generó alarma debido a que la joven había mostrado una evolución favorable pocos días atrás, aunque todavía no existe un diagnóstico definitivo sobre lo que atraviesa.

La influencer había recibido el alta el lunes 10, cuando sus valores habían alcanzado las 150.000 plaquetas. Según relató en sus redes sociales, un nuevo control realizado el viernes mostró una mejora todavía mayor, ya que el nivel había trepado hasta 200.000. Sin embargo, la recuperación duró poco y los síntomas reaparecieron de manera inesperada.

“El lunes 10 me dieron el alta con 150.000 plaquetas y el viernes, en un control, habían subido a 200.000. Todo parecía venir bien. Pero el martes me desperté con sangrado y lesiones en la boca”, contó Denisse González al explicar qué ocurrió antes de su nueva internación.

Denisse Gonzalez nuevamente internada

La situación se agravó cuando la mediática asistió a una consulta que ya tenía programada con su hematóloga. Allí se realizó nuevos estudios y los resultados encendieron todas las alarmas: sus plaquetas habían descendido hasta 1000. Por ese motivo, los profesionales decidieron que debía permanecer nuevamente internada para recibir atención y comenzar otra etapa de tratamiento.

“Así que me tuvieron que internar nuevamente. Fue un golpe bastante grande porque veníamos de 200.000 y en solo cuatro días bajaron a 1000. Ahora llegó el momento de empezar un nuevo tratamiento y ver cómo responde mi cuerpo”, explicó la exparticipante de Gran Hermano.

Desde la clínica, Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano 2023 y pareja de Denisse, también expresó su apoyo. El cantante publicó una historia desde el centro médico junto a un contundente mensaje: “Ahí vamos de vuelta, las veces que sea necesario”. Además, compartió previamente un video de tono distendido en el que ambos aparecían vinculados al trend “Farmeando aura”.

Denisse Gonzalez nuevamente internada

En otra publicación, Denisse González mostró una imagen desde el baño de la habitación y dejó una reflexión sobre el difícil momento que atraviesa: “Cuando pensás que todo empieza a mejorar, la vida te vuelve a poner a prueba”. Esta es la segunda internación que atraviesa en menos de diez días por el mismo cuadro, que por ahora continúa sin un diagnóstico certero.

El primer episodio había comenzado de manera inesperada, cuando la influencer descubrió moretones y pequeñas manchas rojas conocidas como petequias. En principio creyó que podía tratarse de una reacción alérgica, pero decidió adelantar su chequeo anual luego de que se cancelara un viaje que tenía previsto. “Realmente, esos cuatro días podrían haber cambiado toda esta historia”, había señalado entonces, destacando la importancia de haber realizado los estudios a tiempo.