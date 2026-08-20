Lali Espósito dejó de lado a los intermediarios y respondió con dureza a Marcelo Polino. La cantante rechazó que se haya mantenido apartada durante la grabación de la serie de Moria Casán y aseguró que el periodista intenta instalar una imagen soberbia de ella. Para defenderse, sostuvo que existen registros capaces de contradecirlo.

El punto que más indignó a la artista fue la forma en que Polino describió su actitud frente al resto de los invitados. “No, no lo conozco como persona. No sé qué decirte. Lo que dice para hacerme quedar como ‘estrellita’ es de mala leche, yo no soy así”, contestó. También cuestionó los motivos que el periodista fue presentando: “La nota que yo le di existe, hay que ir al archivo. Él va cambiando de enojo y de archivo según la nota que da”.

Lali Espósito consideró que detrás de los comentarios existe una intención personal y lanzó: “Lo de Polino es una gran maldad y sabemos por qué”. Además, negó que el conflicto haya comenzado ahora. “Le pregunto por qué Polino se atacó de repente, porque ya la había criticado hace un montón, es rencoroso y no suelta. Y me dice: ‘De repente no. Sólo hay que ir al pasado reciente. Siempre me da’”, relató Yanina Latorre sobre su conversación con ella.

La polémica nació cuando Marcelo Polino reconstruyó una jornada de rodaje y sostuvo: “Llega La Negra Vernaci, llega La Barby, llega la Xipolitakis... y había una persona que estaba en otra habitación del Palacio que no se quiso juntar con nosotros”. Frente a esa acusación, la intérprete respondió: “No solo es falso sino que hay pruebas claras que se pueden chequear, como por ejemplo en qué horarios grabó cada quién y las fotos y contenidos que hice”.

Otro punto que Lali Espósito quiso separar de la pelea fue su vínculo con la protagonista de la ficción. “Con Moria tengo la mejor. Le mandé mensaje contándole por qué no había podido estar ese día en la premiere, cosas de la vida y el trabajo”, explicó. Luego publicó un fragmento de su aparición en la serie con la voz de Moria diciendo: “Ella, la certeza de atravesar generaciones en el aquí y ahora. Pasado, presente y futuro conviven aggiornados”.

Pese a la intensidad del cruce, la cantante intentó restarle importancia a la discusión. “Todo esto me parece muy tonto”, expresó en su intercambio con Latorre. Después agregó: “Me causa gracia. Ni idea por qué lo hace”. Marcelo Polino, en cambio, ubicó el origen de sus diferencias en 2021 y rechazó que sus críticas estén vinculadas con cuestiones políticas.

La respuesta de Lali Espósito no buscó únicamente negar una escena puntual, sino defender su forma de relacionarse con los demás. Las fotografías, los horarios y los contenidos mencionados quedaron como elementos para enfrentar la versión de Marcelo Polino. Así, una diferencia nacida durante el rodaje terminó exponiendo un enfrentamiento anterior que ninguno de los dos parece dispuesto a dejar atrás.