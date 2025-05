Cómo es la lujosa mansión de Denisse González y Bautista Mascia, los ex Gran Hermano

Muchos jugadores de Gran Hermano aseguran que tras ingresar a la casa su vida cambió, pero a cada uno le pega distinto. En el caso de Denisse González y Bautista Mascia, los abarcó por el lado del amor, ya que la relación que comenzó allí escaló y ahora se convirtió en un noviazgo consolidado que convive y proyecta a futuro.

Durante su paso por Gran Hermano, la pareja recolectó una gran cantidad de seguidores que los acompañaban en la actualidad, por lo que, a sabiendas que se deben a ellos, decidieron mostrar algunas imágenes de su intimidad para revelar cómo es el hogar que están construyendo juntos.

Ahora que terminaron con la decoración, Denisse González y Bautista Mascia abrieron las puertas de su casa. "Apenas lo vimos, Bauti, que es alto, cuando vio los techos altos, sintió que es lo que estaba buscando. Me dijo 'me gusta', yo agarré y listo lo reservé y nos vinimos para acá”, contó la ex jugadora, en diálogo con Gente sobre cómo se dio la elección.

En lo que respecta al hogar, gracias a la decoración que ambos impusieron se puede notar que es un sitio acogedor y con varios guiños a la relación. Es que rápidamente se convirtió en su nido de amor, ya que incluso se puede ver como decoración principal el premio que ganaron sobre el final del juego, donde los panelistas y el conductos los votaron como la “Mejor pareja”.

Asimismo, también se pudo apreciar que se trata de un loft dúplex, en el cual se apostó por una decoración de estilo industrial, ya que las paredes son de ladrillo a la vista. Además, también se pueden ver los conductos de ventilación expuestos, los ventanales con marcos antiguos y una escalera que conecta la parte de abajo con la primera planta.

Teniendo en cuenta que se conocieron en el reality, Bautista Mascia y Denisse González no reniegan de su paso por el reality, sino que todo lo contrario, lo realzan constantemente y eso se puede ver en la decoración de su casa: “Esta casa esta llena de decoraciones muy importantes porque son regalitos artesanales hechos por nuestros fans, así que quisimos que cada rincón de la casa esté decorado con algunos de ellos, nos gustaría todos pero no se puede, son un montón (se ríe)”.

A la hora de la distribución de las habitaciones, Denisse González resaltó que aprovecharon para tener sus espacios y así poder seguir fomentando su carrera como influencer: “Aquí pasó gran parte del tiempo creando contenido, por y para mis seguidores, relacionado a todo lo que tiene que ver con el maquillaje”.