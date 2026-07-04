La presencia de Susana Giménez en un partido de la Selección Argentina volvió a generar repercusión entre los fanáticos. La conductora, que desde hace un tiempo permanece instalada en Miami, asistió junto a Marley al encuentro frente a Cabo Verde y vivió cada minuto con la intensidad que la caracteriza. El equipo dirigido por Lionel Scaloni terminó imponiéndose 3 a 2 en un duelo cargado de emociones.

Como sucede en cada gran presentación del conjunto nacional, la diva no quiso perderse la oportunidad de apoyar al plantel argentino. Además de disfrutar del espectáculo deportivo, aprovechó la ocasión para grabar contenidos especiales junto a Marley para una nueva edición de Por el Mundo Mundial, ciclo que acompaña el recorrido de la Selección durante el torneo.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención llegó cuando Lionel Messi convirtió el primer gol del partido. Desde una de las plateas, Susana Giménez explotó de alegría y protagonizó un festejo que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Entre gritos y aplausos, la conductora celebró el tanto del capitán argentino con una euforia contagiosa.

“¡Vamo’! ¡Messi, Messi!”, lanzó la diva mientras saltaba emocionada junto a Marley, quien registró toda la secuencia con su celular. El conductor compartió el video en sus redes y en cuestión de minutos comenzaron a multiplicarse los comentarios de los usuarios, sorprendidos por la espontaneidad de la histórica figura de la televisión.

El clip no tardó en instalarse entre las publicaciones más comentadas por los seguidores de la Selección. Muchos destacaron la química entre Marley y Susana Giménez, una dupla televisiva que mantiene intacta la complicidad frente a las cámaras y que ahora volvió a conquistar al público desde las tribunas.

Además del divertido momento junto a la conductora, Marley también aprovechó para dedicarle un mensaje especial a Lionel Messi, figura absoluta del equipo argentino. El conductor expresó toda su admiración por el delantero rosarino y resaltó el enorme presente futbolístico que atraviesa en el campeonato.

Ellos dos siempre presentes

“Golazo de Leo Messi. Su vigésimo en mundiales, máximo goleador de la historia y séptimo en este Mundial de Estados Unidos. En 4 partidos ya alcanzó los 7 que hizo en todo el Mundial de Qatar. ¡Genio es poco!”, escribió Marley en una publicación que rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios de los hinchas.

Mientras la Selección Argentina continúa avanzando en el torneo, las imágenes de Susana Giménez, Marley y el festejo por el gol de Lionel Messi se transformaron en uno de los momentos más comentados de la jornada. Una postal de alegría y pasión futbolera que volvió a unir a las grandes figuras del espectáculo argentino con la fiebre mundialista.