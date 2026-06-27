La posibilidad de ver juntos a Susana Giménez y Lionel Messi en televisión comenzó a tomar fuerza en las últimas horas y ya genera enorme expectativa. La histórica conductora viajó a Miami para participar de la cobertura especial del Mundial 2026 y, paralelamente, trabaja en un proyecto que podría convertirse en uno de los grandes eventos televisivos del año.

La diva mantiene conversaciones avanzadas con el entorno del capitán argentino para concretar un programa exclusivo que estaría enfocado en la intimidad familiar del futbolista. La información fue revelada por Maru Leone, quien aseguró que el acuerdo se encuentra muy encaminado, aunque todavía quedan detalles importantes por definir antes de confirmar oficialmente el especial.

Uno de los puntos más complejos pasa por la participación de Lionel Messi. El rosarino atraviesa una agenda cargada debido a la competencia mundialista y sus compromisos deportivos, algo que dificulta la coordinación de cualquier entrevista o grabación durante el torneo. Aun así, desde la producción mantienen el optimismo para lograr el esperado encuentro.

¡Susana Giménez junto a Leo Messi!

Mientras se resuelve la presencia del campeón del mundo, comenzaron a analizarse distintas alternativas para darle forma al programa. Una de las opciones más fuertes contempla la participación de Antonela Roccuzzo junto a sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, en una charla relajada y familiar con la conductora.

También trascendió que podrían sumarse testimonios de Jorge Messi y Celia Cuccittini, los padres del futbolista, quienes aportarían anécdotas y recuerdos desconocidos sobre la vida personal del ídolo argentino. La intención sería construir un relato emocional y cercano, muy diferente al típico reportaje deportivo.

La apuesta de Telefe apunta a mostrar una faceta cotidiana de Messi, alejada de las conferencias de prensa y enfocada en su rol como padre y esposo. El canal considera que el interés mundial alrededor del jugador convierte este contenido en una oportunidad única para la televisión argentina.

¡Susana Giménez junto a Leo Messi!

Además de este proyecto, Susana Giménez participa de grabaciones y segmentos especiales vinculados al Mundial 2026 desde Estados Unidos, lo que facilitó el acercamiento con el entorno del futbolista y aceleró las negociaciones para el programa.

Dentro del canal ya imaginan el impacto que tendría un especial de estas características. La unión entre Susana Giménez y Lionel Messi aparece como una combinación histórica para la pantalla argentina, capaz de reunir a dos figuras populares con una convocatoria pocas veces vista en televisión.