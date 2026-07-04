La clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial 2026 dejó imágenes inolvidables tanto dentro como fuera de la cancha. El ajustado triunfo por 3 a 2 frente a Cabo Verde mantuvo en vilo a los hinchas hasta el último minuto y convirtió al estadio de Miami en un verdadero desfile de celebridades internacionales que siguieron cada jugada con tensión.

Entre las presencias más comentadas apareció Antonela Roccuzzo, quien llegó acompañada por su padre, José Roccuzzo, y por sus hijos Thiago, Mateo y Ciro Messi. Desde uno de los palcos, la familia alentó con entusiasmo a Lionel Messi, capitán del conjunto dirigido por Lionel Scaloni y autor del primer tanto argentino en una noche cargada de emociones.

Las cámaras captaron distintos gestos de nerviosismo y alegría de Antonela Roccuzzo, especialmente durante los minutos finales del encuentro, cuando el resultado todavía estaba abierto. Los hijos de Lionel Messi también fueron protagonistas de varios momentos tiernos mientras seguían atentos cada ataque de la Albiceleste desde la tribuna.

Otra figura internacional que sorprendió con su presencia fue Shakira, quien disfrutó del partido junto a Milan y Sasha Piqué. La cantante colombiana se mostró sonriente durante gran parte de la noche y no dudó en sumarse a la euforia del público cuando llegó el gol decisivo que selló el pase de la Argentina a la siguiente ronda.

El partido también reunió a una de las parejas más famosas del mundo del deporte y la moda: David Beckham y Victoria Beckham. Ambos fueron vistos siguiendo el encuentro desde un sector preferencial del estadio y rápidamente se transformaron en foco de atención para los fotógrafos y fanáticos presentes en Miami.

La presencia de David Beckham no pasó inadvertida, sobre todo por su histórica relación con el fútbol y por su vínculo con la ciudad estadounidense. El exfutbolista inglés observó atentamente el desempeño de Lionel Messi, una de las grandes figuras del campeonato y referente absoluto de la Selección Argentina.

Quien tampoco quiso perderse el duelo fue Diego “Cholo” Simeone, que asistió acompañado por su esposa. El entrenador argentino siguió cada detalle del partido y celebró con intensidad la victoria del equipo nacional, consciente de la importancia que tenía este compromiso para el futuro de la Albiceleste en el Mundial 2026.

Con figuras del espectáculo, ídolos del deporte y personalidades internacionales en las tribunas, el triunfo de la Selección Argentina en Miami tuvo un marco especial. Mientras los dirigidos por Lionel Scaloni avanzan con ilusión en la Copa del Mundo, las imágenes de los famosos alentando desde las gradas ya se convirtieron en una de las postales más comentadas del torneo.