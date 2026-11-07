La escandalosa disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un capítulo de extrema preocupación. En las últimas horas salieron a la luz los chats que Francesca Icardi, la hija mayor de la expareja, habría enviado para pedir ayuda mientras se encontraba en la casa de su papá. Los mensajes, cargados de angustia, contienen una grave acusación contra el futbolista y explican por qué la conductora decidió intervenir inmediatamente.

Todo comenzó el viernes, cuando Wanda Nara se encontraba trabajando en las grabaciones de MasterChef Celebrity. La mediática recibió distintos llamados que inicialmente no pudo atender. Sin embargo, cuando tomó conocimiento de lo que estaba sucediendo, la situación cambió por completo: su hija necesitaba ayuda y le había comunicado que había atravesado un episodio de violencia con su padre.

De acuerdo con las conversaciones que trascendieron y que fueron difundidas por la periodista Naiara Vecchio, Francesca intentó comunicarse con su mamá, pero terminó recurriendo a Martín Migueles, actual pareja de Wanda. El primer mensaje fue directo: “Martín, soy Fran”. El empresario le contestó preocupado: “Mi amor, ¿qué pasó?”. Entonces, la menor le explicó que su papá le había sacado el celular.

El pedido de ayuda de Francesca Icardi

Lo que vino después fue todavía más delicado. En medio del intercambio, Francesca manifestó que necesitaba que fueran a buscarla. “Me pegaron. Porfa. Vengan”, escribió. Ante la sorpresa de Migueles, volvió a insistir: “Sí. Por favor. Vengan”. Cuando el empresario intentó comprender qué había ocurrido, llegó una de las frases más fuertes de toda la conversación: “Sí, me pegó y arrancó de los pelos. Por favor. Vengan”.

La desesperación de la nena también quedó reflejada en los mensajes posteriores. “Vení rápido Martín, por favor, rápido”, le pidió al novio de Wanda Nara, quien intentó tranquilizarla mientras buscaba una solución. “Ok, confía en mí. Tranquila”, respondió. Más tarde, le aseguró: “Estoy haciendo todo lo posible Fran, tranquila”.

Pero Francesca tenía otro temor: que su papá descubriera que estaba hablando con ellos. Por eso, le pidió a Migueles una dirección de correo electrónico para continuar la comunicación por otro medio. “Martín, dame un mail tuyo así te hablo por ahí porque papá puede ver los mensajes creo. Mandame y te escribo por mail”, escribió desde una computadora.

El pedido de ayuda de Francesca Icardi

La situación escaló cuando la menor aseguró que también había recibido amenazas. “Dijo que cuando volvía me cagaba a piñas. Por favor. Vení. Te estoy escribiendo desde la computadora”, expresó. Mientras tanto, Migueles intentaba comunicarse con la Licenciada Matera para encontrar una salida al conflicto. Según trascendió, la niña también contó que Mauro Icardi y la China Suárez habían salido en barco y las habían dejado en la vivienda.

Finalmente, Wanda Nara se presentó en el domicilio de Nordelta y se produjo la intervención policial. Francesca salió de la casa y manifestó su deseo de retirarse con su mamá. También intervino personal médico para evaluar su estado. El episodio derivó en actuaciones judiciales por lesiones, que deberán esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes. Por ahora, los mensajes difundidos se convirtieron en una de las piezas centrales de un conflicto que volvió a poner a toda la familia bajo una enorme exposición mediática.

El pedido de ayuda de Francesca Icardi