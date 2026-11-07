La programación de El Trece tendrá un cambio inesperado este domingo 8 de noviembre y una de sus figuras más reconocidas quedará fuera de la pantalla por una razón ajena a su agenda personal. Juana Viale no estará al frente de una nueva emisión de Almorzando con Juana, debido a una decisión que tomó el canal para darle prioridad a un acontecimiento de gran repercusión internacional.

El motivo de esta modificación es la visita del papa León XIV a la Argentina, un acontecimiento que tendrá un importante despliegue periodístico. La señal prepara una transmisión especial para seguir cada detalle de la llegada del Sumo Pontífice, sus actividades oficiales y los distintos encuentros previstos durante su estadía en el país.

Según informó Ciudad Magazine, la cobertura se realizará en conjunto con TN y ocupará buena parte de la programación del domingo. Por ese motivo, el tradicional ciclo de entrevistas y almuerzos que conduce la nieta de Mirtha Legrand deberá hacer una pausa y no tendrá su habitual encuentro con los televidentes.

Juana Viale no estará el domingo

La transmisión especial comenzará a las 14 y se extenderá hasta las 20. Durante esas seis horas, los canales ofrecerán un seguimiento de los principales acontecimientos relacionados con la visita papal, incluyendo sus recorridos por Buenos Aires, Luján y Córdoba, además de las celebraciones religiosas y las actividades protocolares.

En cuanto a los encargados de llevar adelante el operativo periodístico, El Trece y TN tendrán un equipo integrado por reconocidas figuras de sus noticieros. Entre los nombres confirmados aparecen Nelson Castro, Dominique Metzger, Mario Massaccesi, Luis Otero y Guillermo Lobo, quienes participarán de la cobertura especial.

De esta manera, no habrá un conductor o conductora que ocupe el lugar de Juana Viale para realizar una edición tradicional de Almorzando con Juana. En su lugar, la pantalla estará destinada íntegramente a la transmisión informativa sobre la visita del Papa, por lo que los seguidores del programa deberán esperar para volver a disfrutar de la habitual mesaza dominical.

Juana Viale no estará el domingo

Sin embargo, la ausencia de Juana Viale será solamente por este cambio excepcional en la grilla y no significa que la conductora abandone su espacio televisivo. La intención del canal es retomar la programación habitual una vez finalizado el operativo especial, con el regreso del ciclo previsto para el domingo 15 de noviembre.

Mientras tanto, Juana sí tendrá presencia en la pantalla durante este fin de semana: este sábado 7 de noviembre estará al frente de La noche de Mirtha, desde las 21:30, reemplazando a su abuela, quien continúa con su recuperación. Así, la conductora tendrá una agenda televisiva diferente, marcada por una modificación extraordinaria que alterará los planes de los espectadores de El Trece.