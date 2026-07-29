Una publicación de Francesca Icardi produjo un doble impacto en medio del conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara. La niña pidió regresar a la Argentina y reclamó la autorización necesaria para recuperar sus documentos, pero algunos usuarios terminaron acusando a su madre, sin presentar pruebas, de haber impulsado el mensaje.

Desde su perfil de Instagram, Francesca Icardi manifestó su deseo de reencontrarse con sus amigos y retomar su vida en el país. "Quiero volver. Hola, esta es mi cuenta de Instagram oficial", escribió la hija de Mauro Icardi en una publicación que comenzó a circular rápidamente por otras plataformas.

El pedido adquirió mayor sensibilidad porque la niña, de 11 años, debía comenzar la secundaria este viernes. Sus pasaportes fueron robados en Milán y el trámite para obtener la nueva documentación requiere una autorización de sus padres. Wanda Nara sostiene desde hace días que los adultos deben resolver la situación sin trasladarles más complicaciones a sus hijas.

Fede Flowers compartió las imágenes en X y detalló el motivo del reclamo: "Francesca Icardi exige en su cuenta oficial volver a Argentina. Le está pidiendo a su papá Mauro que firme la autorización para tramitar los documentos que les permita regresar a nuestro país". Pepe Ochoa también había contado previamente que conversó con la niña y que ella le expresó el mismo deseo.

Mauro Icardi respondió mediante un comunicado en el que volvió a cuestionar la intervención judicial en el caso y brindó su versión sobre los documentos. Wanda Nara, por su parte, mantuvo su postura de que las decisiones relacionadas con la vida de sus hijas deben ser resueltas por los mayores, evitando que ellas queden expuestas públicamente.

La repercusión, sin embargo, se trasladó hacia la empresaria. En las redes sociales, algunas personas la acusaron de "mandar a su hija" a realizar el posteo para ejercer presión mediática sobre Mauro Icardi. Hasta el momento no se presentó ninguna prueba que demuestre que la publicación haya sido escrita o promovida por Wanda Nara.

Mientras sus padres continúan enfrentados, Francesca Icardi quedó públicamente involucrada en una disputa legal y familiar que deberían resolver los adultos. Su mensaje expuso una necesidad concreta: recuperar la documentación, regresar a la Argentina y comenzar una nueva etapa escolar junto a sus amigos.