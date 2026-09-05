Cada 5 de septiembre, el recuerdo de Romina Yan vuelve a ocupar un lugar especial en las redes de Cris Morena. En esta oportunidad, la productora eligió una serie de imágenes y palabras cargadas de amor para homenajear a su hija, quien este viernes hubiese cumplido 52 años.

La publicación reunió distintas etapas de la vida de la actriz. Entre las fotografías y videos aparecieron momentos junto a Cris Morena, Gustavo Yankelevich y su hermano Tomás, además de postales familiares con sus hijos Azul, Franco y Valentín. También hubo recuerdos de su extensa trayectoria televisiva.

En el carrusel no faltaron escenas vinculadas a algunos de los trabajos que marcaron la carrera de Romina Yan, como Chiquititas y PlayHouse Disney, donde compartió momentos junto a Topa. De esta manera, Cris recorrió tanto la faceta artística como la intimidad familiar de su hija.

Pero el eje central del homenaje estuvo en las palabras que Cris Morena escribió para Romina. La productora acompañó las imágenes con un poema que comenzó con una referencia al nacimiento de su hija: “Un día llegaste Romina. Fresias y Jazmines nacen de la tierra. Un ángel vestido de gris cenicienta”.

El texto continuó con una descripción profundamente emotiva: “Tus ojos que miran tan hondo, que llegan al alma dibujando estrellas. Tus manos tan suaves que sanan las penas, rodean de calma todas las tristezas”. Así, la productora plasmó en versos el recuerdo que conserva de la actriz.

Luego llegó una de las frases más conmovedoras del posteo, en la que Cris Morena dejó en claro que el vínculo con su hija permanece intacto pese al paso de los años: “Estás en mi corazón cada segundo de mi vida”. Sus palabras generaron una inmediata reacción entre sus seguidores.

El emotivo mensaje de Cris Morena

La productora también destacó el lugar que Romina Yan continúa teniendo en su vida: “Sos mi guía, mi faro y mi luz. Sos la presencia de nuestra ausencia, como dice Azul… Y somos lo que soñamos, como siempre nos decíamos vos y yo”. El mensaje reflejó además la importancia de sus hijos y de la familia en ese recuerdo.

Finalmente, Cris Morena cerró el homenaje con una frase que sintetizó todo su dolor y amor: “¡Feliz cumpleaños hijita bella! Estás y siempre estarás en mí…”. Romina Yan murió el 28 de septiembre de 2010, a los 36 años, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio no traumático. Desde entonces, su madre mantiene vivo su recuerdo en cada fecha especial.