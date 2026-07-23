El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló nuevos detalles del acuerdo judicial firmado por Yusiel López Insúa, el capitán de la remolcadora que provocó el accidente náutico en el que murió Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena, junto a otras dos niñas, en Miami Beach.

El hecho ocurrió el 28 de julio de 2025, cuando la barcaza que empujaba el remolcador embistió un velero perteneciente a un campamento juvenil en la Bahía de Biscayne, cerca de la isla Hibiscus. La fiscalía sostuvo que el capitán incumplió normas básicas de seguridad marítima al navegar sin vigía, con la visión obstruida y utilizando su teléfono celular mientras conducía la embarcación.

Actualmente, López Insúa se declaró culpable del delito de homicidio involuntario cometido por un marino. Aunque enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión federal, la fiscalía recomendó una condena reducida de un año de cárcel y seis meses de arresto domiciliario como parte del acuerdo para evitar el juicio.

La decisión judicial que cambia el rumbo del caso

El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, calificó el accidente como "una tragedia que nunca debió haber ocurrido" y afirmó que el propio capitán reconoció que su conducta fue determinante en la colisión.

Según el comunicado oficial, López Insúa operaba el remolcador con la visibilidad frontal completamente limitada por la estructura de la barcaza, no asignó un vigía —obligatorio en esas condiciones— y además utilizó el teléfono celular durante la navegación.

Para la fiscalía, esas omisiones constituyeron una violación directa de las normas básicas de seguridad marítima y fueron la causa del accidente.

Cómo ocurrió la tragedia en la Bahía de Biscayne

La investigación determinó que el remolcador de 25 pies empujaba una barcaza de 108 pies de eslora, cargada con escombros de construcción.

En ese momento, el velero del Miami Yacht Club, con una instructora y cinco menores a bordo, había quedado prácticamente detenido por la falta de viento justo en la trayectoria de la embarcación de carga.

Al no existir un vigía y con la visión bloqueada, el capitán nunca advirtió la presencia del velero hasta que la barcaza pasó por encima de la embarcación.

Como consecuencia murieron:

Mila Yankelevich (7 años) .

. Erin Ko (13 años) .

. Arielle Buchman (10 años).

Otras tres personas sobrevivieron con distintas lesiones.

El celular del capitán fue una prueba clave

Uno de los elementos más importantes de la investigación fue el análisis forense del teléfono de López Insúa.

Los fiscales determinaron que el dispositivo registró actividad en Internet mientras el remolcador navegaba, incluso instantes antes del choque.

Además, la acusación sostiene que el celular permanecía desbloqueado sobre el puente de mando, mientras el capitán consultaba plataformas de comercio electrónico.

Ese hallazgo fortaleció la acusación por negligencia.

La demanda presentada por la familia de Mila Yankelevich

En paralelo a la causa penal, Tomás Yankelevich y Sofía Reca, padres de Mila, iniciaron una demanda civil contra Waterfront Construction, empresa propietaria de la barcaza.

La acción judicial reclama una indemnización por muerte por negligencia y busca establecer responsabilidades adicionales más allá de la conducta del capitán.

El mensaje de la Guardia Costera de Estados Unidos

El capitán Frank J. Florio, responsable del Sector Miami de la Guardia Costera estadounidense, afirmó que el caso demuestra la importancia de respetar estrictamente las normas de navegación.

Por su parte, Joshua Packer, del Coast Guard Investigative Service (CGIS), destacó que la investigación fue posible gracias al trabajo conjunto entre organismos federales, estatales y locales.