Darío Barassi volvió a San Juan y el viaje terminó convertido en un recorrido íntimo por una ausencia que todavía duele. El conductor visitó su provincia natal, recordó a su mamá, Laura, quien murió en noviembre de 2023, y compartió un posteo que conmovió a sus seguidores.

El disparador fue una foto de su infancia que le llegó en medio de esos días. A partir de esa imagen, Darío Barassi decidió acercarse a Ullum para sentirse cerca de ella y escribió: “Venir a San Juan es venir a vos, vieja. Hoy el Coco me hizo llegar esta foto y dije: me hago un ratito y voy a sentarme en Ullum con vos”.

La postal lo llevó directamente a una escena familiar de otros tiempos. En esa imagen aparecía junto a su mamá durante un cumpleaños, y el conductor se detuvo en cada detalle de la casa donde creció. “La foto me da mucha ternura y melancolía. Ese era el living de mi casa de piedra natural y mucha madera, impecable y brillante siempre. El teléfono a rosca, que es una reliquia, y mi autito policía atrás”, recordó.

Como suele hacer incluso en los momentos más sensibles, también dejó entrar el humor. “La camisa no puede más de ondera, así era y así soy. La torta era de los Ositos Cariñosos, así de virgo era, así soy hoy”, escribió, mezclando nostalgia con esa forma tan propia de narrar su historia sin solemnidad absoluta.

El tramo más doloroso apareció cuando Darío Barassi habló del gesto de su mamá en aquella foto. “Me parte el corazón cómo me agarrás el hombro, vieja, con cariño y contención, cosas que necesité siempre”, expresó. Después volvió sobre una etapa marcada por otra pérdida familiar: “Ahí estabas muy presente y cerca, ya el viejo se había ido y vos ahí firme, con sonrisa y torta a pedido”.

La visita al cementerio también tuvo un detalle que unió a distintas generaciones de su familia. El conductor contó que dejó allí unos stickers de Stitch que sus hijas, Emilia e Inés, le habían pegado en el celular para acompañarlo cuando no estaba con ellas. “Yo los valoro mucho porque me los pusieron en el celu para que las recuerde cuando no estoy. Pero sentí que era un buen lugar para dejarlos. Desde donde sea que estés, sentilas cerca vieja. No sabés lo que son. Dos seres humanos espectaculares”, escribió.

El posteo terminó generando una fuerte reacción entre sus seguidores, que acompañaron a Darío Barassi con mensajes de cariño. En medio de ese regreso a San Juan, el conductor encontró una manera de hablarle a su mamá desde el recuerdo, desde sus hijas y desde una tristeza que todavía sigue buscando dónde apoyarse.