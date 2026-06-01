El crimen de Agostina Vega provocó una reacción inmediata en redes y Ángela Torres fue una de las figuras que eligió expresarse públicamente. La actriz y cantante compartió un duro descargo tras conocerse que la adolescente de 14 años, buscada durante varios días en Córdoba, fue hallada sin vida.

Su mensaje no quedó solo en el dolor por Agostina Vega. Ángela Torres vinculó el femicidio con una problemática que atraviesa al país y lo hizo en la previa de una nueva movilización de Ni Una Menos. “Una mujer es asesinada cada 31 horas en Argentina. A pocos días de una nueva marcha de Ni Una Menos, otra vez una nena fue víctima de una violencia que seguimos sin poder erradicar”, escribió.

La artista también apuntó contra las raíces culturales que permiten que estos hechos se repitan. En su historia de Instagram, remarcó que “la violencia no empieza con un femicidio” y puso el foco en aquellas conductas, silencios y discursos que muchas veces aparecen antes del desenlace más brutal.

Dentro de ese planteo, Ángela Torres hizo una interpelación directa a los varones. “Los hombres tienen un lugar fundamental en este cambio. En no mirar para otro lado. En entender que la empatía también es una forma de compromiso”, expresó, con un mensaje que rápidamente empezó a circular entre usuarios y figuras del ambiente artístico.

El reclamo por Agostina Vega también fue acompañado por otras voces conocidas. Dolores Fonzi compartió su repudio con una frase contundente: “El horror no para. Ni una menos es un grito urgente”. Julieta Díaz, por su parte, se sumó al pedido colectivo y escribió: “no aparecemos muertas, nos matan”.

La repercusión creció con el correr de las horas y también incluyó publicaciones de Lali Espósito, Georgina Barbarossa y Cinthia Fernández. Cada una, desde su lugar, acompañó el pedido de justicia y expresó conmoción por el femicidio de la adolescente, que volvió a instalar la discusión sobre la violencia de género.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa en Córdoba. Claudio Barrelier, de 33 años, permanece señalado como el principal sospechoso y bajo custodia policial, mientras la fiscalía avanza con la recolección de pruebas. En paralelo, el descargo de Ángela Torres dejó una frase de fondo que atravesó el reclamo: el dolor por Agostina Vega no puede quedar reducido a una reacción pasajera.