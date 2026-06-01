Carolina “Pampita” Ardohain volvió a ser noticia, aunque esta vez lejos de las pasarelas y los estudios de televisión. La conductora protagonizó una situación incómoda durante una presentación en el interior del país, donde una enorme cantidad de personas se acercó para verla de cerca y terminó generando un momento de tensión.

Las imágenes del episodio fueron difundidas en el programa Infama y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. En el video puede verse a Pampita avanzando con dificultad mientras intenta atravesar una multitud que la rodea por completo en busca de fotografías, saludos y muestras de cariño.

El material llamó la atención por la cantidad de personas que se acercaron a la modelo en cuestión de segundos. Desde el ciclo televisivo destacaron la magnitud de la situación al señalar: “Es tremenda esta cámara, porque a ella la aplastan por todos lados”, mientras analizaban las imágenes al aire.

A medida que avanzaba entre los asistentes, varias personas intentaban tomarse selfies, abrazarla o simplemente acercarse a ella. Según comentaron en el programa, “Se le tiran arriba, le quieren sacar fotos, la abrazan”, reflejando el nivel de intensidad que tuvo el contacto con el público.

La situación comenzó a complicarse aún más cuando el equipo de seguridad que acompañaba a Pampita tuvo que intervenir para abrirle paso. En medio del tumulto, se escucharon pedidos constantes para que la gente retrocediera y permitiera que la conductora pudiera continuar caminando.

“Sean humanos. Escuchen a la seguridad, ¿eh? Déjenla caminar”, se oye decir en una de las grabaciones que mostraron en televisión. El mensaje buscaba generar conciencia entre quienes se encontraban alrededor de la figura mediática y que, sin intención de causar daño, terminaron dificultando su circulación.

El duro momento que pasó Pampita

Pese al caos, Pampita mantuvo una actitud cordial durante todo el recorrido. Como suele ocurrir en sus apariciones públicas, continuó saludando y sonriendo a quienes lograban acercarse. Sin embargo, los panelistas remarcaron que el episodio parecía haberla afectado emocionalmente.

“Igual, ella siempre con una sonrisa, buena onda. Pero se asustó ahí”, comentaron en Infama, al observar su reacción. El video se volvió viral en pocas horas y abrió nuevamente el debate sobre los límites entre la admiración del público y el respeto por el espacio personal de las figuras famosas.