La muerte de Ernestina Pais sacudió por completo al mundo del espectáculo argentino y provocó una inmediata reacción de colegas, artistas y amigos que la recordaron con profundo cariño en redes sociales. La periodista y conductora falleció a los 54 años luego de un trágico accidente ocurrido en un paso a nivel de San Isidro, cuando una formación del Tren de la Costa impactó contra el vehículo que manejaba. La noticia causó conmoción y rápidamente las despedidas comenzaron a multiplicarse.

Uno de los primeros en expresar públicamente su dolor fue José María Muscari, quien había compartido con ella distintos proyectos laborales en los últimos tiempos. El director teatral utilizó sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras y recordarla como una mujer apasionada, carismática y muy querida dentro del ambiente artístico. En paralelo, la Asociación Argentina de Actores también publicó un mensaje oficial para despedir a la conductora.

“Acompañamos a la familia, amistades y seres queridos de Ernestina Pais en este momento de profunda tristeza”, escribieron desde la entidad. Además, destacaron la trayectoria de la periodista como conductora, actriz y figura televisiva, remarcando la huella que dejó gracias a “su estilo personal y su enorme carisma”.

Otra de las despedidas que más repercusión generó fue la de Débora Plager, quien compartió una extensa carta que le había escrito para su último cumpleaños. “Querida amiga, no lo puedo creer”, expresó la periodista antes de recordar anécdotas, viajes, salidas y momentos compartidos con Ernestina Pais. En ese texto íntimo, Plager habló de la intensidad de la amistad que construyeron y de la generosidad que definía a la conductora.

“Nos conocimos y me hiciste sentir que éramos amigas de toda la vida”, escribió Débora en uno de los fragmentos más emotivos de la publicación. También destacó la confianza y la calidez humana que transmitía Ernestina, y aseguró que el vínculo entre ambas trascendía el tiempo y la distancia. Sus palabras rápidamente se viralizaron y recibieron cientos de comentarios de apoyo.

El diseñador Benito Fernández también recurrió a Instagram para homenajearla con una fotografía tomada durante su participación en MasterChef Celebrity. “Amiga, siempre vas a estar a mi lado. Tristeza. Tanta luz”, manifestó. En tanto, Graciela Borges publicó una selfie junto a la conductora y escribió un breve pero conmovedor mensaje: “Tristeza infinita, querida Ernestina”.

Por su parte, Ángel de Brito, quien confirmó la noticia al aire de LAM, compartió la misma imagen en sus historias de Instagram. El conductor recordó especialmente la reciente visita de Ernestina Pais a Bondi Live, donde había hablado abiertamente sobre su lucha contra el alcoholismo y su proceso de recuperación. “Qué tristeza. Querida Ernestina, QEPD”, expresó.

Entre los mensajes más dolorosos estuvo el de Malena Guinzburg, muy cercana a la periodista desde los años de “Mañanas Informales”, el ciclo impulsado por su padre, Jorge Guinzburg. “Estoy en shock y muy, muy triste. Te quiero, Ernest”, escribió la humorista junto a una fotografía donde ambas aparecían sonrientes y relajadas.

También se sumaron a las despedidas figuras como Claribel Medina, Jimena Monteverde, Pablo Vilouta y Matías Martín, quienes recordaron distintas etapas compartidas con la conductora. “No puedo creerlo”, expresó Martín al recordar una frase típica de Ernestina. Mientras tanto, artistas como Flor de la V, Nazarena Vélez, Guillermo “Pelado” López y Floppy Tesouro utilizaron sus redes para despedir con tristeza a una de las personalidades más queridas de la televisión argentina.

Ernestina Pais y el dolor en sus amigos

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