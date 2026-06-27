La muerte de Ernestina Pais generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y televisivo. La reconocida conductora falleció este viernes 26 de junio luego de sufrir un trágico accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro, cuando el vehículo que manejaba fue impactado por una formación del Tren de la Costa.

Según trascendió en las primeras horas tras el hecho, Ernestina Pais conducía un Honda Civic y se dirigía rumbo a Tigre para cumplir con un compromiso laboral vinculado a la obra teatral El divorcio del año. El accidente ocurrió mientras atravesaba una zona ferroviaria y las circunstancias exactas continúan siendo investigadas.

En los últimos meses, la actriz y conductora atravesaba una etapa profesional muy activa gracias al espectáculo encabezado por José María Muscari. La propuesta teatral reunía además a figuras como Juan Palomino, Romina Gaetani y Rochi Igarzábal, con funciones en distintos puntos del Gran Buenos Aires.

Agradecida a su segunda oportunidad

Horas antes del fatal desenlace, Ernestina Pais había utilizado sus redes sociales para celebrar el crecimiento de la gira teatral. En una historia de Instagram compartió una imagen junto a Juan Palomino, donde ambos anunciaban nuevas fechas y destinos para la obra que venían presentando.

La publicación terminó adquiriendo un significado completamente distinto tras conocerse la noticia de su muerte. Sobre la fotografía, la conductora escribió una frase breve pero cargada de emoción: “Se agregan destinos. ¡Gracias, vida!”. Ese mensaje se convirtió en la última expresión pública de la artista antes del accidente.

El posteo rápidamente comenzó a circular entre seguidores y colegas, quienes recordaron la energía y el entusiasmo que Ernestina Pais demostraba en esta nueva etapa laboral. Muchos usuarios destacaron la coincidencia emocional de sus palabras y el fuerte impacto que generó leerlas luego de la tragedia.

Agradecida a su segunda oportunidad

Con una extensa trayectoria en radio, televisión y teatro, Ernestina Pais dejó una huella importante en los medios argentinos. Su fallecimiento provocó mensajes de despedida de numerosas figuras del espectáculo, que expresaron dolor y sorpresa ante una pérdida tan repentina.

Mientras avanza la investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en San Isidro, familiares, amigos y compañeros continúan despidiendo a Ernestina Pais, recordando su carisma, su personalidad frontal y la pasión con la que encaraba cada proyecto artístico.