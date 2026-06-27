La muerte de Ernestina Pais sacudió este viernes al ambiente artístico y periodístico argentino. La histórica conductora y periodista perdió la vida a los 54 años luego de sufrir un violento accidente ferroviario en un paso a nivel ubicado en la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro. El hecho ocurrió durante la tarde y rápidamente generó una fuerte repercusión entre colegas, amigos y seguidores.

Según trascendió en las primeras horas de la investigación, Ernestina Pais manejaba un automóvil Honda City cuando intentó cruzar las vías del Tren de la Costa en la intersección de Sáenz Peña y El Cano. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la barrera estaba baja y las señales lumínicas y sonoras funcionaban correctamente al momento del impacto.

El tren embistió el vehículo sobre el lateral del conductor y la violencia del choque fue devastadora. Personal de emergencias, bomberos y efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar, pero lamentablemente constataron que la conductora había fallecido en el acto producto de las graves heridas sufridas.

El trágico accidente de Ernestina Pais

La causa quedó en manos de la fiscal María Paula Hertrig, quien ordenó distintas pericias para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro. Entre las medidas dispuestas, se solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios para reconstruir los segundos previos al accidente.

Desde el Municipio de San Isidro informaron que el paso a nivel contaba con la señalización correspondiente y que no se detectaron fallas en el sistema ferroviario. Las autoridades buscan establecer por qué el vehículo ingresó al cruce pese a las advertencias activadas.

La noticia provocó un inmediato impacto en redes sociales, donde distintas figuras del espectáculo recordaron a Ernestina Pais con mensajes cargados de emoción. La periodista construyó una extensa trayectoria en radio y televisión, convirtiéndose en una de las personalidades más reconocidas de los medios argentinos.

El trágico accidente de Ernestina Pais

En marzo de este año, la conductora había quedado envuelta en otro episodio vial ocurrido en Vicente López. En aquella oportunidad, protagonizó un choque menor con el mismo automóvil y se negó a realizarse el test de alcoholemia, situación que derivó en una infracción y en el secuestro del vehículo.

Ese incidente se había producido en la avenida Del Libertador y Las Heras, cuando impactó contra un Alfa Romeo conducido por otra mujer. Aunque en aquel momento no hubo heridos y solo se registraron daños materiales, el antecedente volvió a cobrar relevancia tras la tragedia que terminó con la vida de Ernestina Pais.