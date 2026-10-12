La insistencia de Romina Yan para que su madre cuidara a sus hijos quedó entre los recuerdos que Cris Morena compartió sobre los días previos a su muerte. En una declaración de archivo, la productora reconstruyó una conversación familiar que incluyó un pedido para el fin de semana y una nueva insistencia cuando estaba por irse.

A la mañana siguiente, recibió un mensaje grabado en su teléfono. La actriz le había dejado estas palabras: “Mamá me levanté a las 4 de la mañana me fui al espejo me miré y me di cuenta que cada vez soy más parecida a vos por eso siempre vuelvo a vos”. El audio sumó a aquel intercambio una declaración íntima sobre el vínculo entre ambas.

El registro volvió a cobrar actualidad después del testimonio de Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan y Darío Giordano. El joven contó que él y su hermano Franco sufrieron violencia física y psicológica por parte de su padre tras la muerte de su madre. Según relató, su abuelo Gustavo les creyó y los ayudó a salir de esa situación.

Para explicar cómo había ocurrido aquella charla con su hija, Cris Morena situó el recuerdo cerca de septiembre, mientras terminaba las funciones teatrales de Casi Ángeles. Las tareas de cierre y desarme del espectáculo le complicaban hacerse cargo de los chicos durante el fin de semana. Romina insistió: “Mamá necesito que te lo lleves (...) mamá por favor te lo pido”.

La conversación tuvo otro momento cuando la productora estaba por irse y retirar su vehículo. Según recordó, Romina Yan la detuvo, la miró fijamente y le dijo: “Cuidá a mis hijos”. Así relató cómo su hija volvió sobre la misma preocupación, después de haberle explicado cuánto necesitaba que la ayudara con los chicos.

La protagonista de Chiquititas era madre de Franco, Valentín y Azul. Murió el 28 de septiembre de 2010, a los 36 años, cuando sus hijos todavía eran pequeños. El relato de Cris Morena conserva una escena anterior a esa pérdida: una madre que pide ayuda para organizar el cuidado de sus hijos y que, al día siguiente, busca otra vez a su propia mamá.

En el mensaje del teléfono, la actriz habló de reconocerse cada vez más parecida a su madre. Esa observación quedó junto al pedido por los chicos en la memoria que la productora compartió públicamente. Entre las obligaciones del teatro y una conversación familiar, el recuerdo reúne dos formas de acercarse a ella: confiarle a sus hijos y contarle lo que había sentido al mirarse al espejo.